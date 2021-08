Ind chce jít na 365 rande a nastolit rovnoprávnost. Ženy za mě musí platit, říká

Indický herec, profesionální tanečník a fotograf Sunder Ramu měl v posledních šesti letech rande s 335 ženami. Jeho cílem je absolvovat 365 schůzek.

Ačkoliv je rozvedený a má slabost pro romantiku, více než tři stovky schůzek s ženami nemají milostný charakter. "I když hledám lásku každý den, myšlenka za těmito rande není najít si partnerku. Snažím se zvýšit povědomí o právech žen v Indii," řekl webu BBC herec, který žije v indickém městě Čenaj.

Sunder Ramu rozjel svůj projekt 365 rande na Facebooku 1. ledna 2015. "Ženy mě musí pozvat, vybrat místo a za rande zaplatit nebo uvařit jídlo," popisuje Ramu, jenž tvrdí, že na konci každého měsíce ušetřené peníze za jídlo věnuje méně známým charitativním organizacím.

První tucet schůzek měl s lidmi, které znal. S desátým rande místní tisk popsal jeho příběh a šestatřicetiletý herec začal dostávat více pozvánek. Na své facebookové stránce následně publikuje fotografie konkrétních žen společně s jejich příběhy. Měl schůzku například se svou 105letou babičkou, s 90letou irskou jeptiškou, herečkou, modelkou, lektorkou jógy, aktivistkou nebo političkou. Od roku 2015 poznal ženy z různých indických měst i dalších států jako Vietnam, Španělsko, Francie, Spojené státy, Thajsko a Srí Lanka.

"Vyrostl jsem v rodině, ve které se s ženami zacházelo s respektem. Chodil jsem do školy, kde nebyla žádná genderová diskriminace. Ale když jsem z tohoto světa vystoupil, uvědomil jsem si, jak hluboce jsou rozdíly mezi ženami a muži zakořeněné. Byl to pro mě velký kulturní šok," svěřuje se.

Zlomovým bodem pro něj byla událost z prosince 2012, kdy skupina mužů brutálně znásilnila třiadvacetiletou studentku v autobuse v hlavním indickém městě. Ta na následky zranění zemřela. "Z tohoto incidentu jsem měl sevřený žaludek a nemohl jsem spát několik nocí," vzpomíná Ramu. Vadily mu také dotazy na dovolených v zahraničí, když se ho lidé ptali, proč se Indové k ženám chovají tak hrozně.

"Myslíme si, že napravit to, co je špatné, je věc a práce někoho jiného. Například vlády nebo neziskových organizací. Tak jsem se začal ptát sám sebe, co můžu udělat, abych něco změnil," popisuje ideu stojící za projektem. "Součástí řešení musí být také muži. Když jdou na schůzku, mají spoustu mylných představ. Ženy nejsou jen nohy a křivky, každá je jiná," dodává.

Svými příspěvky se snaží říct, že pro porozumění druhému je důležité se do něj vcítit. Jeho cílem je začít dialog, klást otázky a dosáhnout genderové rovnosti.

