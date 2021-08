Vyhněte se trapasu. Už si nemusíte vyzvedávat věci od svého ex, vznikla na to služba

Postdates je nová služba, díky které si můžete vyzvednout věci od bývalého partnera. Její zakladatelé tím kritizují boom technologických aplikací. Ptají se, zda jsou lidé ochotní zaplatit i za to, aby se vyhnuli emotivní situaci a nechali třetí stranu vyzvednout "své špinavé prádlo".

Aby mohla vyzkoušet, jak nová služba Postdates funguje, autorka článku magazínu Vice požádala svého současného přítele, aby předstíral, že je její ex. "Na stránkách Postdates jsem vytvořila objednávku, že chci vyzvednout kytku. Zadala jsem svou adresu, jméno přítele, jeho telefonní číslo a popis věci. Mému příteli následně přišla zpráva s tím, že bych si ji prostřednictvím této služby ráda vzala zpátky. Objednávku potvrdil a zadal svou adresu," popisuje Katie Wayová. Služba jejímu ex navrhla čas vyzvednutí a během další hodiny měla Katie rostlinu u sebe doma.

Nová služba je parodií na dodávkové služby

Služba vznikla na konci června tohoto roku a je parodií na platformu Postmates provozovanou společností Uber. Ta funguje podobně jako české Dáme jídlo. Podobně jako Postmates nabízí různé typy restaurací, Postdates dává uživateli na výběr mezi typem vztahu, který právě ukončil. Vybrat si může například z příležitostného chození, sexu na jednu noc nebo vážného vztahu. Daná kolonka pak obsahuje výběr z různých věcí - například lístky na koncert nebo nabíječku k počítači - s tím, že si může objednat i předmět, který v nabídce není.

Cena za službu se skládá z paušálního poplatku 29,99 dolaru (v přepočtu přibližně 630 korun), emočního poplatku 3,99 dolaru (téměř 90 korun) a skutečné částky, která jde kurýrovi. Katie Wayová tak za doručení kytky z jednoho brooklynského bytu do druhého zaplatila 71,48 dolaru (kolem 1500 korun).

Postdates funguje jen v New Yorku a Los Angeles a stojí za ní konceptuální umělkyně Ani Acopianová, producentka a skladatelka Suzy Shinnová a Brian Wagner. Acopianová se Shinnovou už v minulosti vytvořily podobné projekty. Ze seznamovacích aplikací a Amazonu si utahuje stránka Amazon Dating, na níž si můžete zakoupit osobu na rande. Erotický portál PornHub parodovaly zase svým projektem ScrubHub, na němž pornografická videa nahrazují nahrávky lidí, kteří si umývají ruce. Poslední projekt založily během pandemie a vybraly díky němu 50 tisíc dolarů (více než milion korun) na charitu.

Za co všechno jsme ochotni zaplatit?

Hlavní poselství, které stojí za projektem Postdates, je odpor k faktu, že si rutinně najímáme třetí stranu - konkrétně levně placeného zaměstnance dodávkových společností - k tomu, aby za nás provedla danou činnost. "Tímto se ptáme, zda jsme opravdu ochotní platit za všechny druhy služeb. I za ty, které zahrnují emoční, tedy potenciálně divné situace? Místo toho, abychom napsali bývalému partnerovi zprávu s žádostí, ať nám nechá boty před dveřmi, že si je chceme vyzvednout, raději zaplatíme nějaké organizaci, aby to udělala za nás? Opravdu k tomuto potřebujeme technologické startu-py?" ptá se v článku časopisu Rolling Stone jeden ze zakladatelů Brian Wagner. "My si myslíme, že to nepotřebujeme. A tímto ironickým způsobem chceme lidem nastavit zrcadlo," dodává.

I když je projekt satirický, zakládá si na tom, aby služba proběhla za souhlasu obou stran. Je to právě osoba mající požadovanou věc, která zadává svou adresu. Nemůže se tak stát, že by nějakým způsobem došlo k nepříjemnému překvapení. Projekt nemá mít dlouhého trvání, autoři mají totiž dost omezené zdroje. Průměrný počet žádostí za den není známý, časopis Rolling Stone uvádí, že během jednoho červencového dne jich měla služba kolem 40.

"Na tom, že si najmeme třetí stranu, aby za nás něco vyřešila, je stále něco zvláštního. Objednám si raději Uber, než abych třikrát přestupovala? Objednám si jídlo on-line, než abych šla do obchodu? Naše služba neexistuje sama o sobě, není odlišná od toho, co už na trhu funguje. Zeptejte se sami sebe: 'Objednám si raději kurýra, abych se vyhnula konfrontaci a emocím?'" uzavírá Ani Acopianová.

