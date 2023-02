Večeří vztah nezachráníte, říká autorka příručky o lásce. Odhaluje 50 druhů doteků

Nevíte, jak se svou drahou polovičkou oslavit Valentýna? Netrapte se, je to zbytečné. "Překvapení romantiku nedělá, to je mýtus. Ve výsledku jde hlavně o to, jak je na tom podprahová úroveň spokojenosti ve vztahu a jestli si lásku projevujete pravidelně," říká Karolina Rauschertová, autorka novinky Péče o lásku. Kniha je praktickou příručkou, jak pěstovat dlouhodobý spokojený vztah.