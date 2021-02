Na trhu chybí magazíny pro dospívající. Dvě autorky chtějí tuto díru zaplnit knihou

Nápad na knihu určenou speciálně pro dospívající dívky dostala před pěti lety Petra Šestáková, jež se dlouhá léta věnuje líčení a stylingu. Jejím cílem bylo napsat stylingovou příručku pro holky mezi 12 a 15 lety, k čemuž ji inspirovaly dcery jejích klientek. Nakonec spojila síly se svou dlouholetou známou Veronikou Tichou, která pracuje jako překladatelka a literátka, a vymyslely komplexní příručku pro dospívající dívky.

"Daly jsme dohromady témata, která by v knize podle nás měla být. Snažily jsme se vžít do věku třináctiletých holek, vzpomenout si na to, co pro nás tehdy bylo důležité, co jsme řešily. Zároveň jsme se ale zajímaly o to, co řeší dnešní dívky. Mám o dost mladší sestru, a když kniha vznikala, byla ve věku naší cílové skupiny, tedy dívek mezi 11 a 15 lety. Takže jsem od ní získávala spoustu informací a poznatků o tom, jak současné dívky dospívání vnímají a co řeší," popisuje Veronika Tichá.

V knize se tak zaměřují nejen na péči o pleť nebo styling, ale také vztahy, sex, menstruaci, alkohol a kouření či stres. Autorky se shodují na tom, že většina témat, která ony samy řešily, zůstala stejná, ačkoliv od jejich puberty uplynula již řada let.

"Spousta věcí se nemění, mění se jen kulisy, ve kterých se dospívání odehrává. Novinkou jsou ale třeba sociální sítě a proměna společnosti, což jsme vzaly v potaz," dodává literátka.

Kromě její sestry do tvorby knihy promluvily i sestřiny kamarádky a další dospívající dívky z okolí autorek, které obsah podrobovaly kritice. "Někdy stačilo holky pozorovat, aby člověk odtušil, co je pro ně důležité," tvrdí.

Internet proměnil způsob získávání informací

Kniha je napsaná formou deníku dívky Teeny, která popisuje svůj každodenní život. Inspirací jim byly i vzpomínky na jejich vlastní deníky. "Měla jsem diář, ve kterém na každý den připadal jeden čtvereček, do kterého jsem si psala nejzajímavější momenty toho dne. Třeba když jsem jezdila do školy, pozorovala jsem v metru jednoho kluka a do diáře jsem si pak malovala, jak v tom metru stál. Nebo jsem si do něj vlepovala obal od žvýkaček, které mi chutnaly," vzpomíná Petra Šestáková.

Zatímco časopisy přicházely pravidelně s výběrem témat, která rezonovala s mladou generací, internet podle Veroniky Tiché významnou měrou proměnil způsob, jakým dospívající informace získávají.

"Dneska taková média pro dospívající holky spíš nejsou, je to díra na trhu. Internet nenabízí vyfiltrovanou sadu témat, kterou by bylo dobré si přečíst. Holky často sledují něco, co sledují jejich rodiče, nebo influencery a youtubery, přes které k nim informace proudí. Nevýhodou ale je, že přichází od jednoho člověka, který si buduje svou značku, což vytváří v dospívajících holkách nezdravou konfrontaci a samotné téma zastiňuje kult osobnosti," míní.

Informace podávané influencery jsou navíc podle Tiché podávané ze strany nedospělé osoby a často bývají velmi subjektivní. "V redakci Brava přece jenom seděli dospělí lidi, takže informace byly validnější," dodává.

Ale i dnešní teenageři často spoléhají na své kamarády. "Když už se otevřou a svěří se s tím, co zrovna řeší, navzájem se v tom topí a případně problém googlí. Navíc tahle generace ani neumí kvalitně hledat na Googlu a často nemá kritické myšlení ve vztahu k tomu, co najdou," míní literátka a překladatelka.

Matky se stále bojí probírat s dcerami menstruaci a sex

Při psaní se autorky radily i s psycholožkami, které jim například potvrdily, že jedno z palčivých témat, jež bývá ve vztahu matek a dcer tabuizováno i v této době, je menstruace. "Mámy o tom s dcerami nemluví, pořád se tématu vyhýbají a holky to spíše probírají mezi sebou," říká Petra Šestáková.

"Sama trpím bolestivou menstruací a v posledních letech mám pocit, že každý měsíc vykrvácím. Celý svůj život to řeším a zjišťuju, jak důležité je nepodceňovat to, co se v těle děje, a jak důležitý je to průvodce ženstvím. Sleduju trendy v menstruačních pomůckách a přála jsem si, aby v knize zazněly i věci okolo cykličnosti a o alternativních pomůckách na řešení menstruačních potíží. Snažily jsme se to téma postihnout hezky a obšírně. A naše čtenářky z řad matek to vychvalují," dodává profesionální vizážistka.

"Moje sestra to potvrdila, o menstruaci se styděla mluvit i se mnou, svou starší sestrou," vypráví o své zkušenosti Veronika Tichá. "Ano, existuje osvěta v tom, aby holky věděly, jaké pomůcky mohou během menstruace používat, ale psychologická stránka menstruace je pořád opomíjená," říká.

Tabu jsou i partnerské vztahy

Kromě menstruace jsou dalšími tabu v rodinné konverzaci také vztahy. Rodiče často nevědí, jak určitá témata otevírat a jak je s dospívající dcerou rozebírat.

Rozsáhlou kapitolu tak autorky věnovaly mimo jiné sexu a intimnostem. Popisují přitom nejen, jaké sexuální aktivity jsou možné i bez pohlavního styku, ale také pocity, které dívky mohou zažívat při zamilování se. Ne všechny matky však z toho byly nadšené a kritizovaly autorky, že taková kapitola je nevhodná.

"Uvědomila jsem si, jakou cenzuru dělají matky dcerám a jak je někdy nutí přebírat jejich chování," říká Petra Šestáková. "Taková reakce nám ale z asi dvou tisíc prodaných kusů přišla jenom jedna. Spousta matek nám naopak děkuje za to, že jsme téma otevřely, protože samy nevěděly, jak jej dceři podat," doplňuje Veronika Tichá.

Porno na internetu je často prvním setkáním se sexem

Ačkoliv se ve školách stále probírají témata antikoncepce nebo drog, jejich psychologická stránka pak ve školních osnovách podle autorek často nemá místo.

"To už si dospívající musí doplnit jinými zdroji. Psycholožky nám přitom říkaly, že dnešní děti se poprvé s tématem sexu často setkají tak, že za nimi přijde spolužák ze třídy a ukáže jim porno na mobilu. Co si asi holka může z tohohle prvního setkání vzít? V Bravu to aspoň mělo nějakého romantického ducha ve fotorománech a příbězích," říká literátka Tichá.

Teena se ale věnuje také problematice sociálních sítí, a to jak z hlediska uživatelského, tak psychologického. A neopomíná ani problematiku zdravého náhledu na sebe sama a sebepřijetí. Právě to je i podle psycholožek velký problém současné generace.

"Vnímáme, že holky můžou velice snadno sklouznout k tomu, se porovnávat se spolužačkami nebo kamarádkami. Pak můžou přestat jíst a vygooglí si nějakou blbost na internetu. Snažily jsme se tyhle problémy pojmout poutavou formou," vysvětluje Petra Šestáková.

Blogová poradna místo rubriky Láska, sex a trápení

"Dávaly jsme si pozor na to, aby texty nebyly moc odborné a abychom nepůsobily přechytrale. Chtěly jsme, aby byla kniha milá, přátelská a aby působila jako rada od starší, moudřejší kamarádky," dodává.

Kromě knížky spustily autorky také blog, který slouží jako forma poradny na nejrůznější témata, od stravy přes šatník po to, jak ustát názory ostatních na vzhled dívek. "Náš blog je prostor, kde se dívky dočtou pravdivé informace o tématech, která by je mohla zajímat," vysvětluje Šestáková.

Oranžovo-tyrkysová kniha se podle autorek setkala s úspěchem nejen ze strany dospívajících holek, ale i ze strany rodičů, kteří ji berou jako pomocnou ruku při výchově dcer.

"Píšou nám třeba, že přišly na to, jak na některá témata v komunikaci s dcerou jít," říká Veronika Tichá. A doufají, že se jim díky blogu podaří navázat na to, čím byl pro několik generací časopis Bravo.