BLOG Fandimámám: Začíná školní rok, ale také virová sezona

Školní rok začal a všichni máme co dělat, do našich každodenních povinností přistál i "školní kolotoč" a řešení různých dalších životních situací. S těmi vám může pomoci náš rozcestník pomoci, který najdete na stránkách Fandi mámám Rozcestník pomoci maminkám samoživitelkám (Fandimamam.cz).

Potřeby pro školáky jsou stále dražší, ale bez nich ty naše potomky do školy pustit nemůžeme. Sešity, učebnice (některé musíme platit), penál, pastelky, pera, kružítka a další a další nutné věci. Pro rozpočet samoživitele je to hotová pohroma. Myslím, že v některém svém dřívějším článku jsem doporučovala nakupovat věci, o kterých víme, že budou muset děti mít, už v červnu nebo začátkem července. Dělám to tak již devátým rokem a nemohu si tento postup vynachválit. Využívám ověřený online e-shop a v průběhu května-června vždy nakoupím vše potřebné. Během prázdnin dokoupíme přezůvky, nějaké oblečení, případně školní batoh. Cena se tak rozloží do poměrně velkého časového úseku a zvládá se to docela dobře, začátek školního roku pak zatěžkávají pouze platby za kroužky, různé adaptační pobyty a podobně. Já jsem v tom letos už na 6000 Kč bez vybavení do školy. S různými kroužky nám můžou pomoci třeba Darujeme kroužky dětem - organizátor projektu je ČRDM (Darujemekrouzky.cz), kde si, my samoživitelé, můžeme zažádat o příspěvek až 4000 Kč na školní rok na platbu kroužků.

Jenže těm, kteří nákupy nechávají na září, moje doporučení nyní moc nepomůže. ☹ Ten, kdo je na tom opravdu špatně, má možnost požádat o příspěvek na vybavení pro školáky, a to prostřednictvím Úřadu práce. Je to sice trochu "opruz" ale přesto doporučuji. Dají se využít také secondhandy a různé internetové bazary. Tam se mohou sehnat velmi slušné potřeby do školy, ale také oblečení.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Abychom nebyly pouze ve škole a u vybavení do školy. Nastává podzim, děti se vrací do škol a s tím také přichází virová sezona a sezona malých potvůrek ve vlasech. Je to nepříjemné, ale vyhnout se tomu moc nedá. Je nutné zvýšit příjem vitaminů, hlavně vitaminu C, ale i ostatních. Nesmíme zapomenout ani na přísun stopových prvků, jako je zinek, vápník, železo a další. Potravinové doplňky jsou sice drahé, ale dají se koupit výhodněji v různých akcích a internetových lékárnách. Důležitou prevencí je také dostatek ovoce a zeleniny. Vím, také se jedná o velmi drahé produkty. Dítě ale nemusí sníst na posezení půl kila jablek, stačí jedno, stačí půlka papriky, 3 jahody, 1 mrkev apod. Potřebný je také pohyb, na čerstvé vzduchu i v tělocvičnách.

Prostě moji milí - začíná nám náročné období. Přeji všem, aby zvládnutí bylo co nejklidnější, pohodové a co nejlevnější.

Naše maminky v projektu mají na začátku roku ty samé problémy, tak si na stránkách www.Fandimamam.cz můžete vybrat, které mamince byste rádi pomohli.

My maminkám fandíme!

Autor: Lucie Martinková