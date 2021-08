BLOG Fandimámám: Když přijde strach a jak ho zvládnout

Strach dokáže nadělat velkou paseku v našem životě. Kvůli strachu spousta lidí přestane žít. Kvůli obavám, pochybám a představám toho nejhoršího raději věci nezkusíme ani se o ně nepokusíme. Někdy se naopak začneme věcem i situacím vyhýbat, abychom nemuseli zažívat ty stavy. Možná vás také strach trápí. Tak jako občas mě. Nestydím se za to, jsem člověk. Strach má každý z nás a je to přirozená emoce. Za dobu, co se učím strach zvládat, jsem si povšimla, že strach má různé podoby.

Strach je trapič - který sžírá ty, co mu to dovolí a snaží se před ním všemožně utíkat nebo ho potlačovat. Strach je lhář - který namlouvá a našeptává lži, kterým když uvěříme, připravíme se o čas, klid, naději i životní sílu. Strach je věznitel - dokáže nás uvěznit v čase, místě a prostoru. Nalhává nám, že změna není dost dobrá anebo je na ni dostatek času. Strach je ale taky jen pocit - který se dokáže chovat jako člověk. Dokáže nás svírat. Uzavře nás a nechá nás, abychom ztratili přehled o tom, co se skutečně děje.

Následující kroky vás dokážou velmi rychle zbavit strachu, dokážou ho přemoci a při pravidelném opakování tohoto postupu brzy zjistíte, že strach už u vás nemá šanci.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

1. Pozorujte strach jako emoci

Odkud přichází a kdy? V které části strach jako emoci cítíte a jak? Zmenšuje se a kdy? Kam odchází a jak? Je možné, abyste ho nechali jít? A chcete to? Strach lze pozorovat tímto způsobem. Člověk může zavřít oči a strach prostě přijmout. Jako při meditaci. Tím, že strach budete potlačovat, nezmenší se, ale naopak zvětší a bude útočit častěji, rychleji a intenzivněji.

2. Naslouchejte strachu

Poslouchejte, co se vám váš strach snaží říct. Dejte mu prostor, aby se vyjádřil a ukázal, ale nevěřte všemu, co vám řekne. Někdy strach jen vyžaduje pozornost. Chce, abychom ho pocítili, abychom si ho všimli. Je to zdravé, pocítit strach v situacích, kdy se rozhodujeme, kdy se o něco snažíme. Je ale také důležité uvědomit si, že to je jen strach.

3. Pociťte strach, ale přesto to udělejte

Nedovolte strachu, aby vás omezoval v tom, co chcete dělat. Pokud zvážíte všechna rizika, možnosti a okolnosti. Pokud zjistíte pro a proti, je normální pociťovat strach, přesto je ale důležité nezůstat na místě. Prostě udělejte to, co se vám zdá nejlepší. Co cítíte, že dělat chcete nebo musíte, a strachu vyjděte vstříc. Neutíkejte před ním. Postavte se tváří v tvář tomu, čeho se bojíte. Brzy zjistíte, že to, čeho se bojíte, jsou zpravidla jen vaše katastrofické představy, které se vám strach snaží nalhat.

A do té doby, než zvládnete strach a celou situaci sami, tady máte možnost požádat o pomoc tým Fandi mámám. Snažíme se podporovat maminky samoživitelky, které na vše zůstaly samy a které mají strach. Když nám napíšete, uděláme všechno pro to, abychom vám brzy pomohli. Můžete se na nás obrátit ale i v případě, že byste chtěli pomoci maminkám, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Veškeré informace najdete na stránkách Fandimámám.cz. Budeme rádi, když se přihlásíte nebo pomůžete.

Text: Mirka Rösslerová