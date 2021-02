"Mám za sebou několik těžkých let," odkryla Jolie. Otevřela tím rozchodové téma

Angelina Jolie v rozhovoru pro britský magazín Vogue řekla, že se teď soustřeďuje na "vyléčení své rodiny" poté, co si prošla "několika náročnými roky" po rozchodu s hercem Bradem Pittem v roce 2016.

Pětačtyřicetiletá herečka přiznala, že se stále vyrovnává s rozchodem s hollywoodským hercem a že se jí do života pomalu vrací pocity štěstí. V interview pro britský Vogue Jolie pózuje se svými dětmi v domě v Los Angeles. Ten ji vyšel na 25 milionů dolarů a koupila jej kvůli tomu, že je pět minut od domu jejího bývalého manžela. "Chtěla jsem, aby děti byly blízko svému otci," svěřila se v rozhovoru.

Na fotkách k rozhovoru Jolie ukazuje exteriér domu a pózuje se čtyřmi ze svých šesti dětí - s devatenáctiletým Maddoxem, šestnáctiletou Zaharou a dvanáctiletými dvojčaty Vivienne a Knoxem, což se neděje často.

Ikonická Lara Croft v rozhovoru reflektuje svůj život od té doby, co skončil v roce 2016 její dvanáctiletý vztah se sedmapadesátiletým Pittem. "Cítím, jak ledy roztávají a vrací se mi krev do těla. Nevím, jestli jsem právě teď šťastná, ale budoucnost vidím pozitivně," řekla herečka, která je v současné době single.

"Poslední roky byly těžké. Soustředila jsem se na to, abych vyléčila naši rodinu. Těším se na svoji padesátku. Cítím, že to bude pro mě další krok. I když jsem teď s dětmi skákala na trampolíně a ony mi řekly: 'Ne, mami, nedělej to, zraníš se.' A já si pomyslela: Bože, není to vtipné? Byla jsem akční hvězda a teď mi děti říkají, ať neskáču na trampolíně."

Angelina Jolie v rozhovoru také mluví o tom, že není tradiční matka, která zůstává s dětmi doma. "I když jsem chtěla mít hodně dětí a být mámou, vždy jsem si mateřství představovala ve stylu Jane Goodallové, jako bych cestovala někde uprostřed džungle. Neumím sedět klidně."

Matka šesti dětí řekla, že jsou s Bradem Pittem v současné době v lepší fázi vztahu. V loňském červnovém čísle Vogue India promluvila o tom, že se s Pittem rozešla "pro dobro rodiny" a řekla, že "to bylo dobré rozhodnutí". Média v souvislosti s jejich rozchodem psala, že se Pitt dostal pod vlivem alkoholu do hádky s herečkou, kterou před Pittem bránil její devatenáctiletý syn Maddox.

Jolie tehdy získala dočasnou péči o děti a Pitt mohl své potomky navštěvovat pouze v přítomnosti soudem uděleného psychoterapeuta. V roce 2018 soud přiznal péči také Pittovi, který herečku obvinil z toho, že mu brání ve styku s dětmi a v budování vztahu s nimi. V současné době péče Pitta čítá méně než padesát procent a herec se s herečkou soudí o rovnoměrný podíl.