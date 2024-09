15 signálů, které nepochybně odhalí, že se mu opravdu líbíte

Ať už jde o osobu, se kterou jste na rande, nebo dlouholetého přítele. Naštěstí existují určité náznaky, které vám napoví.

1. Na vaše zprávy reaguje rychle

Pokud se někdo o vás zajímá, odpovídá rychle a také často iniciuje kontakt. Ještě lepšmí znamením je, pokud se vrací k vtipům nebo zážitkům, které jste spolu sdíleli, což znamená, že na vás myslí.

2. Zajímá se o společně strávený čas

Muž, který má zájem, plánuje rande a aktivně pracuje na tom, abyste se setkali. Pokud vaše schůzky nejsou jen ve stylu "Netflix & chill", ale zahrnují promyšlené a zábavné aktivity, je to jasný signál, že s vámi dotyčný chce trávit čas.

3. Klade vám promyšlené otázky

Zajímá se o vaše životní cíle, hodnoty a názory? To je znamení, že vás chce poznat hlouběji. Takové otázky naznačují, že vás vidí jako potenciální partnerku a přemýšlí o vás ve vztahovém kontextu.

4. Mluví o tom, co hledá ve vztahu

Když s vámi mluví o svých představách o vztahu, pravděpodobně vám tím dává najevo, že by ve vás mohl vidět svou potenciální partnerku.

5. Zajímá se o vaše předchozí vztahy

Pokud s vámi probírá své minulé vztahy nebo se ptá na vaše, může to znamenat, že se snaží zjistit, zda vás nečekají ve společném partnerství nějaké překážky

6. Pamatuje si detaily, které jste sdíleli

Když si pamatuje drobnosti, které jste zmínili, ukazuje to, že vám věnuje pozornost a záleží mu na vás. Takové detaily mohou být důležitým znamením zájmu.

7. Snaží se o lehký fyzický kontakt

Nemusí jít o velká gesta, ale třeba o dotek ruky nebo jemné položení ruky na záda. Takový fyzický kontakt ukazuje, že k vám cítí blízkost, ale zároveň respektuje váš prostor.

8. Je ve vaší přítomnosti trochu nervózní

Někdy může být i lehká nervozita znamením, že vás má rád. Pokud se nervózně směje, může to znamenat, že se snaží zanechat dojem.

9. Sdílí s vámi své dovednosti a záliby

Když má zájem, často vám chce ukázat to, co ho baví nebo v čem je dobrý. Ať už jde o vaření nebo sport, snaží se vám ukázat to nejlepší z nich.

10. Investuje do vztahu čas a peníze

Nemusí jít o drahé večeře. Znakem zájmu je i to, že plánuje rande nebo se vás snaží potěšit. Záleží na tom, že projevuje snahu.

11. Chce trávit čas s lidmi, na kterých vám záleží

Zájem o vaše přátele a rodinu je také důležitý signál. Pokud se snaží zapadnout do vašeho sociálního kruhu, znamená to, že mu na vás záleží nejen ve dvou, ale i v širším kontextu.

12. Zrcadlí vaše pohyby a gesta

Když se někdo o vás zajímá, může podvědomě napodobovat vaše pohyby, gestikulaci nebo dokonce způsob, jakým mluvíte.

13. Často se upravuje

Chce prostě udělat dojem - upravuje si vlasy, brýle nebo svůj vzhled opakovaně kontroluje. To může být známkou toho, že se vám chce líbit.

14. Má zájem o vaše záliby

Pokud se vám někdo snaží přiblížit, může se začít intenzivně zajímat o něco, co normálně neřeší - třeba o váš zájem o sbírání známek, sledování starých filmů nebo dokonce váš oblíbený typ zmrzliny. Čím neobvyklejší a specifické otázky pokládají, tím větší snahu mají vás lépe poznat.

15. Působí neohrabaně

Může být nervózní, což může vést k neohrabanostem jako je rozlití nápoje, zakopnutí, přehnané gestikulování nebo upuštění předmětů. Může to být známka toho, že jsou z vás nervózní a snaží se vás zapůsobit - i když ne vždy úspěšně.