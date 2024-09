Jak přilákat zpátky do vztahu po letech sex? Snažit se musíte oba

Jistě, všichni vědí, že vztah po deseti letech manželství nikdy nebude takový, jako v prvním roce zamilovanosti, kdy jste na nervy lezli všem tím, jak jste se stále objímali, hladili, líbali a z večírků se mizeli s chatrnými výmluvami na rozdělaný projekt, ale slovo sex z vás vyzařovalo na každém kroku. Pamatujete si na tu dobu ještě? Uběhlo pár let a situace je úplně jiná.

Sotva se pozdravíte, pusu na rozloučenou si nedáte, upřímně řečeno: váš muž je vám tak nějak lhostejný a na prvním místě máte rozvoz dětí na kroužky a péči o stárnoucí maminku.

Stop. Chce se vám takto žít až do konce života? Pokud ne, udělejte s tím něco. I kdyby tou změnou měla být výměna partnera. Víte přece, že bez sexu uschnete. Rysy budete mít povolené, zašedlé, nebudete zářit. Faktem je, že člověk, který si užil sex je - nepřehlédnutelný. Buďte také taková. Zasloužíte si to.

Takže si to shrneme. Vůbec nemáte sex. Proč taky, když vám po letech partner nevoní, pivní břicho vás neláká a vy jste z výchovy dětí tak zničená, že místo sexu raději spíte, případně si čtete? Ovšem pozor. S produkcí hormonů, které mají za úkol zvyšovat vaše libido je to jako s květinami. Nezaléváte je, zvadnou a odumřou. Nemáte sex? Hormony nepracují, je jich produkováno stále méně. Takže chuť na sex v sobě za chvíli už nevykřešete ani náhodou.

Proč byste také měla sex, když se s partnerem nedotýkáte? Už dny a týdny kolem sebe chodíte jako bratr se sestrou, o polibku či pohlazení po zadečku si necháváte zdát. Pokud se nezačnete dotýkat, dopamin vaše tělo produkovat nebude ani náhodou. A vy dál budete frustrovaná z nedostatku sexu sedět na gauči vedle cizince, kterého jste si před lety vzala. Pokud nehladí on vás, vrhněte se na něj sama. Uvidíte, co to s ním provede.

Pravdou je, že co člověk nemá doma, hledá jinde. A vy jste nejspíš našla. Ten nový kolega je tak vzrušující. Je to přirozené. Pokud vedle sebe máte chlapa, se kterým nemáte sex, je jasné, že se poohlížíte jinde. A vybíráte si novou kořist. Jenže - nechcete tomu svému dát ještě šanci? Když jste si ho brala, tak na něm asi něco bylo, ne? Vzpomeňte si na chemii, která mezi vámi fungovala, a uvidíte, třeba ji ještě rozdmýcháte. A svalovec, co ho okukujete na poradách, nebude mít šanci.

Dalším důvodem, proč to u vás doma pod peřinou neklape je to, že vás vaši prudérně vychovali. Fakta o sexu jste zjišťovala z knihy Děvčátka na slovíčko a v ní se opravdu nepsalo nic o tom, že by žena mohla být iniciátorem intimních slastí. Nemůžete však po svém partnerovi chtít, aby se vždycky snažil on. Takže jednou vezměte otěže do svých rukou a ukažte mu, co ve vás dřímá.

Mohlo se také stát, že po letech života vedle sebe už nejste emočně propojení. Každý se totiž mění a může se stát, že po letech společného soužití zjistíte, že vy máte ráda klid, on adrenalin. Ale proč hned zacházet doi extrémů?

Stačí i to, že na sebe nemyslíte, nepřemýšlíte nad tím, co se honí hlavou druhému. Spíš jen úkolujete jeden druhého. Kdo nakoupí, kdo vyzvedne děti. Vážně vás takový vztah baví? Začněte spolu komunikovat, a třeba se v debatě dostanete i k tomu, kdy jste, během společné cesty životem, zapomněli na sex. A dostanete chuť zjistit, co to vlastně je.

Sex skomírá podle statistik ve více než polovině nerozvedených domácností, kde spolu dva dospělí lidé žijí déle, než pět let. Pokud patříte do rizikové skupiny, máme pro vás tip: Nakupte si sexy prádlo, zapalte svíčky, děti vyexpedujte k babičce…. A uvidíte sama, jestli je to opravdu tak ztracené, jak na první pohled vypadá.