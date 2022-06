Vzájemně se pozabíjeli, muži vymřeli. Díla, která počítají s dystopickou variantou

Zahubil je virus, nemohou se rozmnožovat nebo se pozabíjeli ve válce. Jak by vypadal svět bez mužů a co by taková situace vlastně obnášela? V nejbližší týdnech se očekává vydání dalších literárních děl, která se soustřeďují na tematiku společnosti bez mužů. Historicky ovšem nejde o novinku.