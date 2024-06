Vysvědčení jako prověrka vašich rodičovských schopností: Jak budete reagovat?

Vysvědčení by nemělo být strašákem. Naopak, svému dítěti zdůrazněte, že ať budou známky jakékoliv, pořád ho máte a budete mít rádi.

"Za dlouhé roky, co učím, vím, že někteří rodiče vysvědčením své děti straší. Doslova jim vyhrožují a neustále opakují, jaký bude trest za špatné známky. Děti jsou pak vystresované a z konce školního roku mají strach, určitě to není dobré," líčí paní Alena, třídní učitelka třetí třídy jedné základní školy.

Snaha se cení

Podle odborníků není vysvědčení jen cár papíru se známkami. Jde o zhodnocení práce vašeho dítěte a k tomu by se vždy mělo dodat něco příjemného. Vždyť dítě muselo vyvinout nemalé úsilí, i když známky nejsou v některých případech zrovna podle vašich představ. Dost možná budete zklamaní, že potomek nepřinesl samé jedničky, ale zkuste negativní pocity nedat úplně najevo a naopak oceňte snahu, kterou během školního roku dítě projevilo. Představte si sami sebe v práci. Také se vám dost možná vždycky všechno nepovede na 100 procent a nějaké rezervy byste u sebe našli. A vzpomeňte si, jak jste rádi, když vás i přesto za vaši snahu někdo pochválí a ocení.

Známky berte s rezervou

Jste-li z výsledků svého potomka zklamaní, uvědomte si, že známky ne vždy odráží znalosti, popřípadě snahu dítěte. Ne každý, kdo měl samé jedničky, je v životě úspěšný a naopak. Na druhou stranu však není úplně v pořádku, abyste mávli nad vysvědčením rukou, nadávali na učitele či kritizovali celý školský systém v naší republice. Tím dítě získá pocit, že o nic nejde a za jeho neúspěchy může někdo jiný.

Hlavně klid

Nad špatnými známkami si s dítětem v klidu a bez emocí promluvte. Vyslechněte zdůvodnění dítěte a zeptejte se ho, co je schopné udělat pro zlepšení a zda je to v jeho silách. Někdy je horší známka výsledkem lenosti, ale jsou případy, kdy je třeba trojka z matematiky maximum, kterého žáček může dosáhnout. Určitě si také sáhněte do svědomí, vždyť známka odráží nejen práci dítěte, ale také váš zájem a angažovanost.

Mobil, nebo "jen" pochvala

Mnohem veselejší bude situace v rodinách, kde dopadlo vysvědčení výborně. Odborníci se shodují na tom, že bychom měli dítě odměnit. A nemusí to být zrovna nový mobil nebo počítač. Jde totiž hlavně o to, abyste svého potomka potěšili. Abyste mu dali najevo, že máte opravdu radost z jeho úspěchů, a povzbudili ho tak do další práce. Jenže jak? Forma a velikost odměny záleží na zvyklostech rodiny. Materiální dárky nejsou vůbec špatné, důležité je, že bude mít dítě radost. Podle odborníků lze také investovat do společných zážitků nebo dítě "povýšit" na starší a dovolit něco, co dříve nesmělo.