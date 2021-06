Před lety vysadili tři stovky slivoní, dnes jsou nejlepší ekofarmou roku

Eko sady Komňa se nacházejí na úpatí Bílých Karpat v oblasti Moravské Slovácko. David Ryšavý je spolu se svou rodinou obhospodařuje již od roku 2005, kdy na menším pozemku nad domem vysadili prvních 300 slivoní. K původnímu 1,3hektarovému sadu o tři roky později přibyly další pozemky. Nyní se biošvestkové sady rozprostírají na ploše devíti hektarů a švestky, respektive trnky, jak se jim na Moravě říká, zde plodí na 3300 slivoní.

Součástí farmy je naučná stezka, která je zaměřená na informace o ekologickém sadaření a ochraně přírody. Během kilometrové procházky se návštěvníci dozvědí o tradičních způsobech zpracování produktů, ekologickém zemědělství či jak dozrávají jednotlivé odrůdy. Nechybí na ní ani výrobna, budky pro ptáky a včelí úly.

Národní označení biopotravin Logo biozebry s nápisem "Produkt ekologického zemědělství" se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Hlavním produktem farmy jsou biošvestková povidla, za která firma získala ocenění Česká biopotravina roku 2019 v sekci pro gastronomii, pochutiny a ostatní. Povidla, ze kterých se dá udělat například výborná švestková omáčka, se zde vyrábějí tradičním způsobem. Švestky se napřed vypeckují a pak se za stálého míchání vaří v měděném kotli po dobu 12 hodin, dokud nemají požadovanou hustotu. "Každá trnka nám projde pod rukama několikrát, ať už při sběru, peckování, nebo balení," doplňuje příběh David Ryšavý.

Spolu s ním se na chodu ekosadů podílí celá rodina - manželka, synové, sestra i rodiče. Kromě povidel vyrábí sušené švestky, jablka, hrušky, jablečnou a hruškovou klevelu, jablečný mošt a květový a medovicový med. Vše dle zásad ekologického zemědělství a citlivého přístupu k půdě a krajině. Všechny produkty jsou v biokvalitě, bez chemických hnojiv a postřiků.

"Mnohokrát jsem dostal otázku, proč jsem se rozhodl pro ekologické zemědělství, ale ta správná otázka by měla být, proč se pro něj nerozhodnout. Pokud má člověk trochu vztah k přírodě a záleží mu na tom, co se děje s půdou, tak se asi jinak nerozhodne," říká David Ryšavý, který 12. června v rámci Dne otevřených sadů převezme ocenění Nejlepší ekofarma roku 2021. To uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Nadační fond Richarda Bartáka.

Akce se uskuteční v Eko sadech Komňa a je určena pro širokou veřejnost. Návštěvníci během ní nahlédnou do principů ekologického zemědělství. Součástí budou ochutnávky a prodej regionálních bioproduktů, komentovaná prohlídka sadů, ukázky včelaření, projížďky na koních a chybět nebude ani bohatý program pro děti.

Evropské označení biopotravin Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Více informací o biopotravinách a ekologickém zemědělství najdete na My jsme bio.