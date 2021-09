Velký návrat Arabely. Jana Nagyová zazáří v Budařově pohádce Princ Mamánek

"Je to pohádka o dospívání, o lásce a taky o překonání strachu ze smrti," popisuje herec Jan Budař, který se těší na roli režiséra i samotného prince Ludvíka. Princ Mamánek je Budařovým debutem coby režiséra a producenta celovečerního filmu.

Budař začne po několika letech příprav natáčet film podle své stejnojmenné knihy. Pohádka bude vznikat až do poloviny října tohoto roku a štáb se během natáčení přesune i na Pohansko na jižní Moravě, do Lednicko-valtického areálu, do Žehrovské obory v Českém ráji nebo do kokořínských lesů.

Devětatřicetiletý princ Ludvík Otomar Karel XII. je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Bojí se skoro všeho, svatba mu nic neříká a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek - princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je život, a snad konečně dospěl.

"Přeji si, aby Princ Mamánek byl vtipný a moudrý film, který budou milovat děti malé i ty dospělé," dodal Budař.

Kromě Budaře v roli prince se v roli krále představí Martin Huba, obhroublého rytíře a průvodce hlavní postavy na dobrodružném putování si zahraje Ondřej Vetchý a nebudou chybět ani herci jako Veronika Khek Kubařová, Vladimír Javorský nebo Boleslav Polívka jako hrobař Hrouda.

Před filmové kamery se v roli královny a pečující Ludvíkovy maminky vrátí Jana Nagyová, představitelka nezapomenutelné Arabely. Dvaašedesátiletá Nagyová, která se vrhla v Německu na podnikání, svou první zajímavou roli získala v roce 1979 ve filmu Smrt stopařek, kde ji kvůli slovenskému původu nadabovala česká herečka Naďa Konvalinková.

Srdce diváků si Nagyová získala rolí princezny Arabely v seriálu již zesnulého režiséra Václava Vorlíčka s názvem Arabela, který Česká televize poprvé vysílala na počátku 80. let. Svůj hlas pak Arabele propůjčila herečka Libuše Šafránková, která zemřela letos v červnu. Právě Šafránková si měla podle prvotních plánů herce a režiséra Jana Budaře v pohádce Princ Mamánek zahrát princovu maminku.

Premiéra v kinech je plánovaná na září 2022.