Trojnásobná maminka své děti bere do světa Harryho Pottera i pohádkových říší

"Vyhledáváme místa a pořizujeme všechny vlastní fotografie, ze kterých pak vytváříme originální umělecká díla založená na klasických pohádkách a naší vlastní fantazii," píše na svých webových stránkách Alexandria Ramonová, která fotografie své rodiny upravuje tak, že si nezadají se světem Harryho Pottera, Alenky v říši divů nebo jiných pohádkových říší.

Spolupracovala už i se značkami Disney, Adobe, Hewlett-Packard, Netflix, Lexar, Hasbro, Dior nebo Profoto.

