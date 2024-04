Šípková Růženka v zábavním parku provokuje vnadami. Zaujme spíš dospělé než děti

K události došlo v zábavním parku Efteling Theme Park Resort v nizozemském městečku Kaatsheuvel. Park tematicky zaměřený na původní lidové pohádky šokoval celý svět provokativní proměnou, kterou v něm absolvovala figurína Šípkové Růženky.

Když byl park na osm měsíců uzavřen kvůli rekonstrukci, rozhodla se správa parku renovovat i tuto atrakci. Princezně nechali prodloužit nejen vlasy, ale také zvětšit poprsí, jak bylo vidět na příspěvku jednoho návštěvníka na síti X, který pro porovnání zveřejnil fotografie "před" i "po".

Vtípky o tom, že si po probuzení Růženka založí účet na kontroverzní platformě OnlyFans (často zkráceně OF), která proslula erotickým obsahem, na sebe nenechaly dlouze čekat. Magazín New York Post navrhl, aby ji nechali přejmenovat na Šípkovou Prsenku (angl. Sleeping Boobie).

"Má ve svém okně také červené světlo?" zněl další komentář v narážce na pověstnou amsterdamskou uličku, kde se ženy nabízejí ve vysvícených oknech.

Mluvčí parku tvrdil, že důvodem proměny Růženky bylo, aby vypadala více jako skutečná kresba, doplněná delšími vlasy a novým osvětlením. Nebylo ovšem jejich záměrem vzbudit takovou pozornost. "Návštěvníci jsou ale docela překvapeni. Nechtěli jsme ale, aby to tak vyniklo," řekl mluvčí a dodal: "Chápeme ten rozruch a je to vlastně komické, i když to nebylo v plánu."