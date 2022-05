Z manažera zanedbaný trestanec s křivými zuby. Reality Utajený šéf pokračuje

Pavel Janků, ředitel armaturky VAG, je ostříleným krizovým manažerem, který pomohl z problémů už nejedné firmě. Teď je jeho úkolem zjistit, proč se neustále zpožďují dodávky objednávek a firmě tak vznikají nezanedbatelné ztráty.

V rámci maskování dostal paruku, trochu obstarožní brýle, nechal si narůst vousy a chrup mu vylepšily křivé protézy. Místo obleku navíc vyfasoval maskáče a tričko, takže šéfa podniku by v něm kdokoliv jen těžko hledal.

Než však byl vypuštěn do svého podniku, bylo potřeba projít zátěžovým testem. Tentokrát se obětním beránkem stal jeho kamarád, s nímž redaktor coby krytí natáčel fiktivní rozhovor pro regionální televizi. A zatímco si ti dva povídali, šéf v přestrojení je obsluhoval, aniž by byl poznán. Na své inkognito misi v podniku pak postupně zjistil, že se nechová k zaměstnancům tak, jak by asi měl.

I tentokrát se diváci mohou těšit na zajímavé lidské osudy. Mimo jiné se setkají s Lukášem a Ondřejem, bratry, kterým tornádo značně poničilo dům. Oni sami navíc měli obrovské štěstí! Tornádo je dostihlo dřív, než se všichni stačili dostat do bezpečí, takže dvěma z nich nakonec život zachránila převrácená trampolína.

V díle se objeví také otec samoživitel, který s pomocí své maminky vychovává malou dcerku, nebo dvojice mužů před důchodem, kterým však nechybí humor ani nadbytek energie.