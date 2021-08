"Uchechtaný" Hartl natočil komedii roku. Prvok, Šampón, Tečka a Karel drtí česká kina

Dlouho očekávaný film režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel vstoupil 29. července do českých kin a zabodoval na plné čáře. Po prvním promítacím víkendu se drží na první příčce návštěvnosti a nevypadá to, že by jiný český snímek v blízké době Hartlovu komedii překonal.