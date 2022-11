Tajemství staré bambitky 2 a nový Krakonoš. Česká televize odhalila vánoční program

Pokračování pohádky Tajemství staré bambitky představí kromě známých hrdinů i jednu novou postavu, královnu Julii v podání Veroniky Khek Kubařové, kterou se snaží bývalí protřelí rádci zneužít k vlastnímu prospěchu. "Byla jsem opravdu šťastná, že můžu být u natáčení, protože tuhle pohádku mám velmi ráda. Nejen natáčení na zámku byl pro mne splněný dětský sen," řekla Kubařová.

Novou pohádku Krakonošovo tajemství natočil režisér Peter Bebjak. Krakonoše ztvární David Švehlík, v dalších rolích se představí Jakub Prachař, Ondřej Sokol, Jan Nedbal, Leona Skleničková nebo Martin Huba. "Krakonošovo tajemství má podle mne v sobě všechny atributy současné atraktivní a žánrově rozmanité pohádky," uvedl Bebjak.

Pohádek bude ve vánočním vysílacím schématu ČT několik desítek, například oba díly Anděla Páně nebo loňská štědrovečerní pohádka Jak si nevzít princeznu.

Tradici vánočních pohádek drží Česká televize 29 let. Pohádkové filmy mají zejména o Vánocích vysokou televizní sledovanost. Loni byla nejsledovanějším televizním pořadem na Štědrý den premiéra pohádky Jak si nevzít princeznu. Vidělo ji více než 2,63 milionu diváků starších 15 let. Je to 62 procent všech lidí, kteří měli po 19:00 zapnutou televizi.

Od roku 1993, kdy měl televizní premiéru film Sedmero krkavců, přináší Česká televize divákům novou pohádku pravidelně každý rok. "Štědrovečerní pohádka je pro nás jedním z pomyslných vrcholů celoročního programu. Fenomén, který dokáže k obrazovkám v jeden okamžik přivést hned několik generací diváků," podotkl generální ředitel ČT Petr Dvořák.