Ikonický polibek z filmu by letos neprošel. Herečky ho zopakovaly v hygienické verzi

Americké herečky, Selma Blairová a Sarah Michelle Gellarová, u příležitosti ocenění MTV zopakovaly svůj ikonický polibek, který poprvé uskutečnily ve filmu Nebezpečné známosti z roku 1999. Přetvořily ho do situace roku 2020 a vzniklo tak vtipné video, kterým chtěly filmové hvězdy poukázat na současný stav a sociální distanc a motivovat diváky, že tento rok už brzy skončí.

Poté, co v neděli 6. prosince získaly cenu MTV za svůj dvacet let starý legendární polibek, oslavily to videem, ve kterém se spolu obě herečky schylují k vášnivému polibku. Jenže k samotnému dotyku kvůli pandemickým opatřením nedojde a obě herečky narazí na plexisklo, které je vzájemně chrání. "Zůstaňte v bezpečí MTV, rok 2020 už končí," dodává s vtipem Gellarová ve videu.

Ikonický polibek, ke kterému došlo ve filmu Velmi nebezpečné známosti, měl tehdy velký ohlas mezi diváky zejména proto, že posouval paradigma tehdejší sexuality mladých.

Legendární intimní sblížení z proslulého filmu Velmi nebezpečné známosti nezopakovaly americké hvězdy poprvé. Když v roce 2000 vyhrály cenu MTV za nejlepší polibek, společně tento akt na veřejnosti znovu provedly. Také k němu došlo i letos v létě. Tehdy ho Gellarová sdílela na svém instagramovém účtu s tím, že tak společně oslavují 48. narozeniny Selmy Blairové, které před dvěma lety byla diagnostikována roztroušená skleróza. Minulý rok se zjistilo, že léčba Blairové narušila imunitní systém a postupně herečka přicházela o vlasy.