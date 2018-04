Hity našeho mládí: Kapela Chaozz slaví velký návrat

Je to až neuvěřitelné, ale kapela Chaozz vstala z mrtvých. Na přelomu tisíciletí ji většina z nás pohřbila jako výstřelek devadesátých let. Jenže partička, která Čechy naučila, že existuje něco jako hip hop a rap, je teď zpět - minulý týden začalo její turné, které vyvrcholí 31. května v pražském Fóru Karlín. Zavzpomínejte na její historii i největší hity.

Jedna z nejúspěšnějších skupin divokých devadesátek vzešla vlastně ze spojení dvou partiček. Už v roce 1993 totiž v Praze vznikla kapela Unit ve složení Bass, Rusty, Dědek a DJ Skupla, koncertovat začala o rok později. Zhruba ve stejnou dobu nahrával patnáctiletý Adam Svatoš pod přezdívkou Deph svoje první sólové demo. Dal se dohromady s Fugazem a rozjeli projekt s názvem Flavamatic. Mezitím se Unit rozpadli na dvě části. Bass a Rusty k sobě přizvali jako DJe Smoga a založili Chaozz. Ten stále častěji koncertoval s Flavamatikem, až se kluci dohodli, že vytvoří jeden Chaozz.

Psal se rok 1995, ale novou pětičlennou kapelu (plus Rychlík jako maskot) znalo jen pár věrných. Deph si však chodil kupovat hip hopové desky do prodejny Radost, jejímž majitelem byl Ivo Pospíšil. Ten hledal pro vydavatelství Polygram mladou kapelu tohoto žánru, takže si brzo s Chaozzem plácli. Šestnáctiletý Deph se tak upsal velkému labelu, tehdy na to ještě potřeboval souhlas svých rodičů. Kapela ale chtěla hlavně vydat desku. "Ta smlouva byla tehdy samozřejmě tak nevýhodná, že jsme z prodejů desek neviděli skoro nic," vzpomínal po letech Svatoš.

Chaozzu se ale dařilo. První desky …a nastal Chaozz z roku 1996 se prodalo přes 50 tisíc kusů a získala v kategorii taneční hudba sošku České Grammy (předchůdce cen Anděl). Singly jako Policijééé, Televize či Planeta opic znal tehdy prakticky každý. Také díky tomu, že rotovaly v populární hitparádě Eso, kterou tehdy uváděla Tereza Pergnerová. Paradoxně ve zmíněné skladbě Televize kluci mimo jiné rapují: "Už jsem to nevydržel a přepnul jsem program, Šok! Tereze do xichtu koukám! Čágo bélo šílenci, zdraví nás vod srdce, myslím, že ji vezmu útokem s ovladačem v ruce." A pikantní také je, že Deph a Tereza spolu měli později románek.

Druhá deska s dalšími populárními singly Chaozz věci a Brána, která byla předělávkou hitu Boba Dylana Knockin‘ on Heaven‘s Door, vyšla hned o rok později a jmenovala se Zprdeleklika. Ostré texty plné vzdoru byly jako zjevení. Hlavně u mladé generace byl Chaozz velmi populární. "Byli jsme ve správný čas na správném místě," shrnul později úspěch kapely Deph.

Mezitím Smoga nahradil za gramofony DJ Skupla. V roce 1998 přešel Chaozz pod vydavatelství obří Universal Music Group, které pohltilo Polygram. O rok později vydali třetí album s názvem P.E.S. Z něj si fanoušci pamatují nejvíce singl Vodopády, tedy coververzi hitu Waterfalls od TLC. Popularita Chaozzu postupně upadala, na festivalech je publikum téměř vypískalo. Na výsluní se u řady mladých lidí dostávaly na konci století popové kapely jako Lunetic či Holki.

Čtvrté album Sakum Prdum z roku 2001 ale bylo přijato kladně. Texty měly větší hloubku a do skladeb se dostaly prvky dalších žánrů jako funky či drum‘n‘bass. "Sakum prdum je nejdál, ale i minulý alba byly dobrý. Byly takový, jaký jsme tenkrát byli my sami," řekl tehdy Fugaz. Písně Svišti na golfovým hřišti, Marie a Jana nebo První zima velmi dobře zabodovaly. Jenže skomírající kapelu už to nezachránilo. Deph psal veškeré texty sám a došla mu trpělivost. To nejhorší, co s kapelou podle svých slov zažil, bylo zpívání na playback. V roce 2004 už vyšlo jen best of album Inventura. Chaozz si už ale dával pauzu. Smlouva u Universalu vypršela a cesty členů se rozdělily.

Jelikož si moc peněz nevydělali, museli se živit, jak se dalo. Deph si založil vlastní studio a se Skuplou a Dědkem rozjel pod novou přezdívkou Kato také dosud velmi úspěšnou kapelu Prago Union, i když zmínění kolegové Adama Svatoše už v ní nefigurují. Mezitím se ale také živil jako copywriter v reklamní agentuře. Bass začal pracovat jako grafik a vystupovat coby DJ. Fugaz podnikal, Rusty dělal pošťáka a Skupla výškové práce.

Bylo to až půlkulaté 25. výročí její existence, které kapelu donutilo nepřestávat lovit ve vlnách šoubyznysu. Loni na podzim se proto Chaozz zase po 15 letech postavil na pódium a na letošek dokonce připravil turné. Fanoušci se dokonce dočkají i nové písně.