Američanka boduje s návodem na DIY crop top. Virální hit vidělo přes 6 milionů lidí

Baily vezme staré triko, položí ho na zem, srovná švy a pak ho jednoduše asi v polovině ustřihne. Jakmile odstřihne ještě spodní šev, vznikne šňůrka, tu provlékne bývalými boky trika a je hotovo. "Jsem velkým fanouškem proměn starých věcí na nové," přiznala dívka.

Dospívající dáma si trik oblíbila hned po prvním použití, kdy i po několika hodinách zůstalo vše na svém místě a její dílo sklidilo obdiv i u přátel: "Všichni byli z DIY topu v úžasu," popsala Baily. "Jen matka z toho nebyla nijak zvlášť nadšená, protože se jí to zdálo malé, tak jsem ji ujistila, že takový je v dnešní době styl a není se čeho bát."

Vlnu "do it yourself" neboli "vyrob si sám" po dlouhé době vrací zpět do hry generace Z, která touží vyrábět si své módní kousky sama. Pro nejmladší generaci to představuje jistou dávku svobody, kreativity, útěk z nudy i jistý způsob vzpoury proti systému.

