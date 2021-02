Nejsilnější módní trend roku 2021 vybízí k přešívání doma. Je to logický útěk z nudy

Vyrobit si své vlastní oblečení bylo v zemích zasažených socialismem ctností z nouze. Proto je takzvaný DIY trend v aktuální módě pro nás trochu úsměvný, i když nejmladší generaci baví na tom ta svoboda, kterou poskytuje.

Pokud jste za minulého režimu neuměli šít a plést či neměli v rodině někoho, kdo tyto ruční práce ovládal, byli jste s oblečením na štíru. V obchodech vládl zoufalý nedostatek, takže pokud jste toužili po slušivých modelech, které se prezentovaly v západoněmeckém časopise Burda, museli jste se spolehnout na vlastní výrobu.

I v 90. letech jsme se stále drželi módní vlny takzvané do-it-yourself alias vyrob si sám. Batikovali jsme trička, zkracovali příliš dlouhé kalhoty, šili si šaty na maturitní plesy a do tanečních.

Zlom samozřejmě přišel s nástupem řetězců s rychlou módou, vedle které se podomácku vyrobené oděvy jevily jako jakési "demodé". Jenže nic není tak zastaralé jako včerejší trendy. Pokud nákupy v second hanech byly v minulých desetiletích pro nemajetné, nyní jsou výsadou nákupy v second hanech stylových a uvědomělých. Souvisí to s návratem retro módy, ale také s jedním z hlavních životních témat současné mladé generace: s ochranou životního prostředí.

Jako houby po dešti začínají přibývat nejen influencerky, které místo toho, aby předváděly, kolik si toho nakoupily v obchodních centrech, dokazují svou zručnost.

Vyrobit si sám své oblečení je také skvělým prostředkem pro relaxaci. Místo toho, abyste opět hledali, co si pustit na streamovacích službách nebo projížděli Instagram, si můžete za dlouhých pandemických časů něco vyrobit. Ostatně, sociální síť mladých TikTok je plná krátkých videí, která dokumentují cool šortky přešité z pánských kalhot nebo šatů, co bývaly košilemi.

Bez povšimnutí ale nemůže zůstat námitka některých dívek a žen, které považují za DIY módní tendenci neohleduplnou. Důvodem je, že pokud máte větší tělesné rozměry, těžko si ze starých džín uděláte šortky. Přešívat věci najednou není ten nejlepší nápad, který by padl všem křivkám, v second handech nenacházíte ty správné velikosti. Přesto ale existují influencerky, které dokážou vytvořit samy modely pro jakoukoliv postavu. Ty jsou pak inspirativní pro velkou základnu sledujících, které baví jejich kreativní přístup.

V naší galerii uvidíte spoustu inspirace pro vaše vlastní módní počiny. Vyrobit si vlastní kousek oblečení. Takovému pocitu se žádná koupená věc nevyrovná.