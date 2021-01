Vnuk posledního českého krále slaví 60 let. Od tuzemských monarchistů dostane korunu

Karel Habsbursko-Lotrinský se narodil v roce 1961 v Bavorsku jako nejstarší syn Otty Habsburského a vnuk posledního rakouského císaře Karla I., který byl také českým a uherským králem. Dříve byl mimo jiné poslancem Evropského parlamentu za Rakouskou lidovou stranu.

Příslušník jednoho z nejstarších středoevropských šlechtických rodů studoval práva na univerzitě v Salcburku a také jazyky, politologii a historii. Kromě toho absolvoval prestižní vídeňskou soukromou školu IMADEC University.

Pracoval jako lesník, věnoval se politice a také podnikal. Od roku 2014 až do loňska byl předsedou organizace na ochranu kulturních statků Modrý štít (Blue Shield International).

V rámci své vojenské služby v 80. letech absolvoval pilotní výcvik a je kapitánem letectva v záloze. Zajímavostí je, že během občanské války v Jugoslávii organizoval mezinárodní pomoc proti ničení kulturního dědictví v Dubrovníku a na území bývalé Jugoslávie.

Protože je významného šlechtického rodu, tak se v rok svého narození stal členem Řádu zlatého rouna (spolek rytířů organizovaný po vzoru duchovních rytířských řádů, pozn. red.) a od roku 2000 je jeho velmistrem, stejně jako byl dříve jeho otec Otto.

Žádný "von" a koruna pro pomyslného českého krále

Přesto nesmí Karel Habsburský-Lotrinský v Rakousku používat šlechtickou předložku "von". Rakousko totiž zakázalo šlechtu krátce po první světové válce a spolu s tím zakázalo i používání předložky "von" v přídomcích, která odpovídá českému "z".

Ze strany monarchistů je považován za následníka trůnu označován jako Karl II. Rakouský, Károly V. Maďarský (Uherský) nebo Karel IV. Český.

U příležitosti jeho nadcházejících 60. narozenin Spolek pro obnovu Českého království zorganizoval sbírku na zhotovení kopie svatováclavské koruny, kterou mu hodlá darovat. Zhotovil jej turnovský šperkař Jiří Urban a stála 300 tisíc korun.

Aktivita Koruna pro Karla má podle předsedy spolku Jindřicha Holuba připomenout to, že i pro Česko pořád existuje dědičná linie panovníků a že má své příznivce. Na předání daru příznivci domlouvají s osobním pobočníkem Karla Habsburského. "Asi to nebude přímo na narozeniny, uvidíme, jak to všechno dopadne," uvedl Holub.

Kopie svatováclavské koruny vytvořená ze sbírky spolku je stejně velká jako originál. Vytvořená byla ze stříbra a je pozlacená, zdobí ji napodobeniny kamenů ze skla.

Hitler jeho otce k smrti nenáviděl

Karel Habsburský-Lotrinský využil svého jména a původu v posledních letech zejména v politice. Od roku 1986 je předsedou Panevropského hnutí Rakouska, působil také jako poslanec Evropského parlamentu za Rakouskou lidovou stranu a generální ředitel Organizace nezastoupených národů a národů.

Stejně jako jeho otec Otto je zastáncem evropské integrace a odpůrcem komunismu a národního socialismu. Právě Otto Habsburský byl trnem v oku nacistického vůdce Adolfa Hitlera, který kompletně zkonfiskoval majetek habsburskému rodu. Jeho plán na invazi Rakouska dokonce údajně pojmenoval po něm "Operace Otto".

Otto Habsburský byl nacistickým režimem odsouzen k trestu smrti, ale podařilo se mu uprchnout do zahraničí. Nejprve s rodinou pobýval ve Francii, později v Portugalsku a v USA. Až do roku 1965 mu bylo odpíráno rakouské občanství. Do své rodné země se tak vrátil až v 60. letech.

Syn automobilový závodník, dcera modelka

Vnuk posledního českého krále byl od roku 1993 do roku 2019 ženatý se švýcarskou sběratelkou umění Francescou von Thyssen-Bornemiszaovou, se kterou má tři děti - Eleonore Jelenu, Ferdinand Zvonimíra a Glorii Marii.

Pár žil od roku 2003 v odloučení a rozvod potvrdil Karel Hasburský-Lotrinský teprve vloni. Jeho syn Ferdinand, další z následníků potenciálního trůnu, je automobilový závodník. Dcera Eleonore je modelkou.

Potomek Karla I. žije momentálně v Anifu nedaleko Salcburku v Casa Austria nebo též Ville Swobodě. Zde kdysi strávil část líbánek korunní princ Rudolf (syn císaře Františka Josefa I., pozn. red.), později jej do správy získal hraběcí rod Arco-Steppergů.