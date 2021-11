Tipy na vánoční dárky pro ženy: pro pocit luxusu, na přetížené nervy i krásu

Kde hledat inspiraci, co pořídit ženám pod stromeček a co partnerkám, maminkám či tchýním, aby měly nefalšovanou radost z obdarování?

Šlápnutí vedle se v době Vánoc stalo asi každému z nás. Podle průzkumu nákupního rádce Heureka z letošního listopadu vyšlo najevo, že 51 procent internetových uživatelů se s nevhodným dárkem pod stromečkem někdy setkalo, pouze ve čtyřech procentech se dárkem netrefili tátové. V polovině případů špatně pořízených překvapení pod vánočním stromkem se dopustili vzdálenější příbuzní, tchýně či švagrové.

"Všechny nevhodné dárky ale mají jedno společné - velmi často se jedná o věci, které ukazují, že obdarovaného vůbec neznáme," říká Jan Mayer, ředitel nákupního rádce Heureka a dodává: "Příliš nás nepotěší ani nekvalitní, levné nebo prošlé věci. A také ty ryze praktické." Mezi takové v případě žen patří například bonboniéra, cedník či další menší pomocníci do kuchyně.

