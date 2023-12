Mladší potěšíte slizem, starší elektronikou. Tady je 25 tipů, co dát dětem k Vánocům

S auty ani panenkami už si nehrají, hledají svůj styl, ale ve výsledku stejně chtějí to, co mají ostatní. Sehnat vánoční dárky pro náctileté nakonec nemusí být tak těžké, jak se se zdá. Většinu totiž potěší to, čím se mezi kamarády budou moct pochlubit. U starších je to elektronika, oblečení nebo hry, u mladších frčí pokémoni, sliz i suvenýry z Harryho Pottera. Podívejte se na 25 tipů.