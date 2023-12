Přijde vám nakupování vánočních dárků nesmyslné? Darujte svým blízkým "dobro"

Chcete dát blízkým pod stromeček smysluplné vánoční dárky? Může to být třeba poukaz, kterým podpoříte azyl pro opuštěná zvířata nebo originální vánoční tričko, jehož nákupem podpoříte rozmisťování kamer na jatkách, sledujících, jestli tam nedochází ke špatnému zacházení se zvířaty. Co všechno je takto možné darovat? Podívejte se do galerie.