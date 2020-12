Vaginoplastika umí řešit i problémy s inkontinencí

Co je to vaginoplastika?

Je to chirurgický zákrok, kterým se zužuje poševní vchod anebo celá pochva. Tkáně ženského genitálu ztrácejí elasticitu věkem anebo po porodu, což vede nejen k vaginálnímu dyskomfortu při běžných aktivitách, sportu či při pohlavním styku, ale také k inkontinenci.

Zákrok jako takový probíhá v celkové anestezii, ale méně radikální zpevnění vaginy provádí v Asklepionu i nechirurgicky - pomocí laseru. V případě potřeby lze zákrok dokonce kombinovat i s plastikou poševního vchodu a úpravou svalů hráze či úpravou stydkých pysků.

Jak plastika probíhá a jak dlouhá je rekonvalescence?

Nejdříve je nutná konzultace s plastickou gynekoložkou, která zhodnotí stav vaginy a poševního vchodu. Samotná operace se provádí po skončení menstruace v celkové anestezii a trvá přibližně hodinu. Gynekoložka odstraní přebytečnou tkáň včetně svaloviny a sešije oblast pomocí vstřebatelných stehů. Rána se překryje sterilním krytím a klientka zůstává na klinice do druhého

dne.

Rekonvalescence probíhá poměrně rychle, klidový režim byste měla dodržovat dva týdny po operaci a případné bolesti budou tlumeny analgetiky.

Za jak dlouho očekávat změnu?

Anatomický a kosmetický efekt je viditelný ihned, funkční efekt a zlepšení sexuálního komfortu očekávejte zhruba po třech měsících. Výsledek zákroku bývá doživotní, ovšem je možné, že přibývajícím věkem či porodem se problémy v menší míře vyskytnou znovu. Vaginoplastika se může opakovat, podstoupení tohoto zákroku vám přinese velkou úlevu a zlepší kvalitu života.