Do bazénu v Berlíně mohou ženy nahoře bez. Byla by to diskriminace, rozhodl ombudsman

V Berlíně budou moci ženy v bazénech a na koupalištích nosit jen spodní díl plavek. Plavání "nahoře bez" jim umožní nová pravidla provozu těchto zařízení, která se změnila kvůli stížnosti mladé ženy. Ta se obrátila na úřad ombudsmana s podezřením na diskriminaci, když ji kvůli odhaleným ňadrům z jednoho bazénu vykázali.