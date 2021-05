V Africe takové děti vraždí. Čínská albínka se ze sirotčince dostala na stránky Vogue

Když se Xue Li narodila, v Číně panovala politika jednoho dítě. Ona sama měla ještě větší handicap - na svět přišla s genetickou vadou, kterou způsobil albinismus. Její pokožka i vlasy byly bílé, což v zemi, jako je Čína, nebylo přijatelné. Proto jí biologičtí rodiče ponechali na zemi před sirotčincem, bez jakýchkoliv údajů. To kolik jí skutečně je, dívka zjistila až před rokem. Datum narození neví dodnes.

Bílé vlasy hlavně začernit

Ve svých 16 letech se Xue Li stala jednou z hlavních ozdob stránek Vogue a také se stala součástí kampaně špičkových designérů. Svou práci modelky bere i jako způsob vyjádření, že albíni by se neměli zobrazovat jako andělé nebo duchové. "Mrzí mě, že modelky s albinismem jsou často zachycovány stereotypně, jsem z toho smutná. Zejména proto, že se tím krmí víry, které ohrožují životy dětí s albinismem v zemích, jako je Tanzanie nebo Malawi," říká mladá modelka, která se se svým příběhem svěřila BBC. A dodává, že v některých zemích Afriky jsou dokonce albíni chytáni, aby se jim odřízli končetiny nebo je zabili.

"Tamní šamani používají jejich kosti na výrobu léků, protože lidé věří, že mohou léčit nemoci," vysvětluje Xue Li. "Ale to není pravda, jsou to jen víry v mýty," komentuje rozhořčeně. "Mám to štěstí, že jsem byla jen opuštěná," říká.

Xue Li se narodila v době, kdy čínská vláda ještě prosazovala politiku jednoho dítěte. Proto se dostala do sirotčince. Ale další děti s podobnou genetickou vadou nebo druhorozeným osudem takové štěstí nemají. Albinismus se v Číně potírá i dalšími způsoby. "Pokud jdou děti do školy, jejich vlasy se barví na černo," popisuje mladá modelka žijící v Nizozemsku.

Datum narozenin se dívka asi nikdy nedozví, ale za své jméno Xue Li vděčí zaměstnancům sirotčince. Xue totiž znamená sníh a Li zase krásná. A ani po přesunu do Nizozemska jí adoptivní matka jméno nezměnila. Chtěla zachovat její čínský původ. Vloni si Xue Li také nechala udělat rentgen ruky, aby získala přesnější představu o svém věku. Lékaři se domnívají, že v době rentgenu jí bylo 15 let.

Modelingem chce změnit svět

K modelingu se Xue Li dostala náhodou. Když jí bylo jedenáct, její matka byla v kontaktu s návrhářkou z Hongkongu, která sama má syna s handicapem. Narodil se s rozštěpem, a tak se rozhodla mu vytvořit kolekci "velmi módního oblečení", aby mu lidé nezírali jen na pusu. Nazvala svou kampaň "Perfektní nedokonalost" a zeptala se mladé albínky, zda bych se chtěla připojit k její módní přehlídce v Hongkongu. "To byl skvělý zážitek," vzpomíná Nizozemka s čínskými kořeny.

Poté byla pozvána na pár focení a jedno z nich se konalo pro Brocka Elbanka, známého anglického módního fotografa. "Zveřejnil můj portrét na Instagramu a agentura Zenedee Talent mě na základě toho kontaktovala s tím, zda bych se chtěla připojit k jejich misi, ve které se lidé s nějakým handicapem reprezentují v módním průmyslu," řekla Xue Li pro BBC. Jedna z fotek od Brocka se objevila v italském vydání Vogue v roce 2019 s Lana del Rey na obálce. "Do té doby jsem nevěděla, že se jedná o důležitý magazín," směje se dívka.

Modeling jí pomáhá šířit povědomí o albinismu ve společnosti. V jejím případě to znamená, že kromě bílých vlasů a citlivé pokožky má osmi- až desetiprocentní vidění. Často se proto nemůže dívat do ostrého světla při focení. "Bolí mě pak oči," říká mladá modelka čínského původu s tím, že prostřednictvím modelingu chce mluvit o albinismu a sdělit, že je to genetická porucha, a nikoliv kletba.

"Nejsem schopná akceptovat, že jsou děti vražděny kvůli albinismu. Chci změnit svět," deklaruje Xue Li. "Chci, aby ostatní děti s albinismem - nebo s jakoukoli další formou postižení či odlišností - věděly, že mohou dělat a být čímkoli, co chtějí. Miluji sport a horolezectví a můžu to dělat stejně dobře jako kdokoli jiný. Lidé sice říkají, že nemůžete dělat věci, ale můžete, prostě to zkuste," uzavírá.