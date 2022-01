Užijte si dovolenou v zahraničí bez starostí a sjednejte si cestovní pojištění

Nemusíte být slon v porcelánu

Bylo by mylné domnívat se, že hlavním důvodem toho, abyste si sjednali cestovní pojištění, je vaše neopatrnost při cestování nebo přirozený talent k tomu, způsobovat si během dovolených nejrůznější zranění. I lidé, kteří nejsou k úrazům náchylní a na cestách se jim nikdy nic nepřihodilo, by měli brát cestovní pojištění jako samozřejmost. Je to totiž doslova jakási pojistka toho, že kdyby se cokoliv přihodilo, víte, že léčebné výlohy nepůjdou z vaší kapsy.

Nemusí se nic stát, ale co kdyby náhodou…

Tím, že si pojištění na cesty sjednáte, rozhodně nepočítáte s tím, že se něco nutně pokazí nebo u vás dojde k úhoně. Spíš počítáte s tím, že kdyby se náhodou něco přihodilo, vás to nijak nepřekvapí a budete na danou situaci připraveni. Cestujete-li například do destinací, ve kterých se nedomluvíte a máte potíže i při objednávání jídla v restauraci, představte si, jak náročné by bylo domluvit se s lékařem v případě, že by se vám něco přihodilo. Drtivá většina cestovních pojištění nabízí možnost asistence na telefonu. V případě, že se něco pokazí, bude vám zle nebo dojde k nějakému úrazu, jednoduše zavoláte svému asistentovi, vysvětlíte mu situaci a řešení necháte na něm.

Připojištění kufrů a cestovních dokladů? Proč ne!

Aby bylo vaše cestování a poznávání nových míst vždy bezpečné a pohodlné, dá se k cestovnímu pojištění sjednat také připojištění zavazadel, dokladů a storna zájezdu. Díky tomu vám už opravdu nebude nic bránit v tom, abyste si dovolenou užili naplno a ničím se nestresovali.

Podle čeho vybrat to správné cestovní pojištění?

Nevíte-li si rady s tím, jaké cestovní pojištění zvolit a čím se řídit při jeho výběru, přenechte tyto starosti kalkulačce cestovního pojištění. Ta vám porovná veškeré nabídky a seřadí je podle toho, které jsou pro vás nejvýhodnější. Orientovat byste se měli podle výše pojistného krytí a druhů připojištění, které lze k danému cestovnímu pojištění sjednat.

Užívejte si cestování a poznávání nových míst naplno. Pokud si před samotným odjezdem do prázdninové destinace kromě ubytování a dopravy zajistíte také cestovní pojištění, budete mít jistotu, že vaše dovolená proběhne v klidu a pohodě. A kdyby se náhodou něco semlelo, vaše pojištění na cesty vám bude krýt záda, od toho přeci je.