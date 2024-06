U spodního prádla byste ideálně měla zapomenout na to, že jej máte na sobě

Nákup spodního prádla v ženách někdy vyvolává úzkost a pochybnosti. Je to totiž velice intimní záležitost, kde na jedné straně bychom potřebovaly pomoct, ale na straně druhé vyžadujeme zvýšenou míru soukromí, takže moc nestojíme o vlezlou a dychtivou prodavačku, která nemá problém jít za námi až do kabinky. Zkoušení na vlastní pěst ovšem může dopadnout všelijak a výsledkem je často prádlo, které zcela nesedí, je příliš těsné nebo příliš volné a nakonec je nám v něm nepohodlně.

Právě proto se vyplatí zkusit přirozený ostych překonat a navštívit specializované butiky, ve kterých vám poradí prodejní asistentky, jež absolvovaly náležité školení a často mají i dlouhodobou praxi. To radí i Emilia Festezová, která má v tomto oboru letité zkušenosti.

"Jednou z chyb je, že prádlo nezkoušíte. Nezáleží, jestli znáte svou velikost," tvrdí Festezová, která se této práci věnuje patnáct let a odbavila víc než patnáct tisíc žen. V obchodě se spodním prádlem i ona pokaždé radši vyhledává asistenci. "Nikdy si nekoupím podprsenku, aniž by se někdo podíval, jak mi sedí, protože na záda si nevidím."

Dalším vodítkem má být to, jestli se v ní cítíte komfortně, a to i v případě, že se předkloníte, vzpažíte nebo upažíte. "Pokud je správně nasazena ve vaší správné velikosti, bude pohodlná. Ale pokud se snažíte pomyslně zvětšit nebo zmenšit jen proto, že máte pocit, že vás bodají kostice, je to proto, že nenosíte správnou velikost. To ženy dělají často. Buď nezkouší vůbec, nebo zkoušeli naposled před patnácti lety - jenže všichni se měníme. To je život. A někdy je nosí příliš velké, protože si myslí, že budou pohodlnější. Ale pokud vám padá ramínko, podprsenka nesedí na správném místě, tak to pohodlné nebude."

Jako zkušená asistentka v prodeji spodního prádla moc dobře rozumí, že se zákaznice poněkud stydí. "Jako všechno v životě je to o komunikaci," radí Festezová. "Jako asistentky vidíme spoustu polonahých žen každý den. To, na co se díváme, je podprsenka, ne tělo, to neposuzujeme." Ona sama dbá na to, aby trénovala další prodejkyně tak, aby ke klientkám v kabince přistupovaly s respektem a empatií, moc dobře ale ví, že někdy může dojít ke komunikačnímu šumu.

"Možná máte strach, že asistentka náhle vejde dovnitř nebo se vás dotkne. Žádná z žen z našeho personálu to neudělá, protože je trénujeme jinak. Ale pokud to tak cítíte, stačí říct: ‘Můžete prosím počkat, až řeknu, abyste přišli? Tohle nedělám moc často a trochu se stydím.’ My víme, že je to těžké. Víme, že k vašemu tělu má přístup pouze váš lékař, váš partner a my. Takže všichni trénujeme, abychom se ujistili, že respektujeme vás i vaše hranice. Nikdy se vás nedotkneme, aniž by nám to bylo dovoleno. Chceme vás ujistit, že chápeme vaše pocity, protože koneckonců jsme také ženy."

Co dalšího ke spodnímu prádlu prozradila Emilia Festezová a na krásné modely spodního prádla, plavek i sportovního oblečení z jejich butiků se můžete podívat do galerie.