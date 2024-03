Po porodu neměla co nosit a založila značku. Teď umí obléknout ženu jakéhokoliv tvaru

Ačkoli Mikela da Luka může na první dobrou evokovat italskou módu, ve skutečnosti zakladatelka pojmenovala svou značku podle slovenského říkadla, "aka fuka funda luka". Z něj vzniklo nejprve původní pojmenování Fundaluka a v průběhu let se ustálilo na současném, o něco elegantnějším názvu.

Zakladatelka Mikela byla původní profesí grafická návrhářka a webdesignérka. Bylo to až během mateřství, kdy se rozhodla zaměřit svou pozornost na módní návrhy. Po porodu měla potíž najít na sebe něco vkusného, lichotivého a současně pohodlného. A právě tam pramení základní pilíře této módní značky.

"Jednoduchost, minimalismus a pohodlí je to, co naše šaty vystihuje," tvrdí a sama následně předvádí univerzálnost svých modelů, které charakterizují primární, přesto výrazné barvy a jedinečné geometrické potisky. Právě ty jako zkušená grafická návrhářka připravuje sama a staly se jejím poznávacím znakem.

"V úplných začátcích jsem dělala aplikace, které jsem podžehlovala a našívala ručně. Ale jak šel čas a o to byl větší zájem, tak jsem potřebovala i technologii, která bude rychlejší," vzpomínala. "Objevila jsem technologii transferový tisk. To je tisk z fólie za velkého tepla a pod tlakem. Používají to sportovci - hokejisti, fotbalisti -, takže jsme věděli, že to bude dlouhotrvající, že s tím nebudou problémy, a většina žen si to velmi rychle oblíbila."

Obléct ženu jakéhokoliv věku a tvaru

Da Luka vytváří šaty spíš volných střihů, které dovedou zakrýt nedostatky, a přesto lichotit křivkám. Jak sama říká, nepřipravuje módu pro "modelkovské" postavy. "My jsme schopné obléct ženu jakéhokoliv věku a jakéhokoliv tvaru. Důležité je, aby se jí to líbilo a aby se v tom cítila dobře," uvedla návrhářka, které se za čtrnáct let existence její značky povedlo vytvořit si věrnou a spokojenou klientelu. Tu tvoří ženy různých tvarů, výšky, a dokonce i věku. Její minimalistické a výrazné modely nosí s přehledem i ženy po sedmdesátce.

"V každé věkové kategorii je spousta žen, které to umí, které mají přirozený styl a vypadají nádherně," tvrdí Mikela a se smíchem dodává. "Těm, které ho nemají, dokážeme pomoct. A těm, které ho mají, se zase dokážeme trefit do jejich vkusu."

Těžké období může být i skvělé

Její značka vznikla z přirozené kreativity, na kterou měla bývalá webdesignérka na mateřské dovolené omezený prostor. "Nechtěla jsem zůstat v digitálu. Radši jsem oprašovala stroje po mamince. Nejdříve jsem nakupovala v second handech nějaké věci, které se mi líbily, celé jsem je rozstříhala a přešívala." Postupem času si prodejem těchto přešitých modelů vydělala i na nový materiál a získala specifickou techniku, která se stala jejím poznávacím znamením.

Její firma přežila i pandemii covidu, který pro mnohé menší české firmy znamenal krutou porážku. "Během covidu nás vlastně zachránily roušky," vzpomínala na těžké období s tím, že šťastnou shodou okolností měla klientku, která jim přihrála velkou zakázku pro mezinárodní firmu.

"Udrželo nás to, že jsme šili stovky, tisíce roušek, i když se nic jiného neprodávalo. Ale já jsem měla na výplaty, nemusela jsem nikoho vyhazovat. Také nám umožnili platit zkrácený nájem, věděli, že se neprodává. Bylo to těžké období, které jsme přežili. A nakonec to i bylo skvělé."

Mikela da Luka pracuje s několika variantami šatů a potisků, které dovede variovat natolik, že každý model v malém obchůdku je originál. Na některé z nich se můžete podívat v naší galerii.