Tyto Vánoce Avon potěší opravdu každého. Nechte se inspirovat i vy!

Ať už vybíráte dárek pro partnera či partnerku, kamarádku, maminku, nebo chcete udělat radost sama sobě, rozhodně se nemusíte bát, že by nebylo z čeho vybírat. Připravili jsme pro Vás přehled těch nejlepších vánočních balíčků Avon plných rozmanitých vůní a atraktivních produktů. Tak který pod stromeček nadělíte vy?

Dárková sada Attraction for Her

Pro milovníky vášnivých zážitků je perfektní kolekce Attraction. Udělejte své partnerce radost elegantní vůní ideální pro společně strávené okamžiky. Z neodolatelné, dlouhotrvající směsi tónů ostružiny, mošusu a vanilkové ambry se vám budou podlamovat kolena!

Sada obsahuje: Attraction for Her EDP 50 ml, tělové mléko Attraction for Her 150 ml, Attraction for Her EDP minibalení 10 ml

Hodnota sady: 1100,00 Kč

Dárková sada Attraction for Him

Nespoutané chvilky plné vášně s Vaším partnerem. Pokud přesně takto vypadají Vaše ideální Vánoce, pod stromečkem nesmí chybět přitažlivá a smyslná vůně Attraction for Him. Odvážně kombinuje tóny zázvorového kořene a mošusu s výraznými dřevitými akordy a společně tak vytvářejí atraktivní, dlouhotrvající vůni.

Sada obsahuje: Attraction for Him EDT 50ml, sprchový gel na tělo a vlasy Attraction for Him 200 ml, balzám po holení Attraction for Him 100 ml

Hodnota sady: 1100,00 Kč

Dárková sada TTA Today for Her

Dáváte přednost romantickým chvilkám ve dvou? Pokud jste spíše něžný snílek než ďáblice, propadnete vůni Today, Tomorrow, Always for Her. Teplé tóny frézie a ibišku dokonale doplněné sladkým pomerančem a mošusem navodí tu správnou zamilovanou atmosféru.

Sada obsahuje: TTA Today for Her EDP 50 ml, tělový krém TTA Today 150 ml, TTA Today for Her EDP minibalení 10 ml

Hodnota sady: 1100,00 Kč

Dárková sada TTA Today for Him

Pokud je Váš partner romantická duše a preferuje jemnější vůně, tato kolekce je trefou do černého. Inspirována latinskou přírodou, vůně Today, Tomowwow, Always for Him kombinuje jemný akcent koriandru, šalvěje a světlé kůže. Perfektní pro láskyplné chvilky strávené s Vámi.

Sada obsahuje: TTA Today for Him EDT 75 ml, sprchový gel na tělo a vlasy Today for Him 200 ml

Hodnota sady: 1000,00 Kč

Dárková sada pro rozjasnění pleti Anew

Pokud chcete dobře vypadat, je důležité se také dobře cítit. Ne nadarmo se říká že oči jsou oknem do duše. Rozjasněnou duši tak nejlépe podtrhne zářivá pleť! Získejte ji díky řadě Anew s vitaminem C a kyselinou olykolovou.

Sada obsahuje: rozjasňující sérum s vitaminem C 30ml, rozjasňující tonikum s vitaminem C 200 ml

Hodnota sady: 790,00 Kč

Dárková sada Anew Platinum

Je Vaším vánočním přáním vypadat mladší? Dopřejte své pleti omlazení s pokročilou technologií Protinol od Avonu, která 2x navyšuje hladinu kolagenu v pleti pro viditelný liftingový účinek. Dokonalý dárek pod stromeček pro všechny dámy, které chtějí vypadat skvěle nejen o Vánocích.

Sada obsahuje: zpevňující liftingovou duální oční péči 2×10 ml, denní liftingový krém Anew Platinum SPF 25 s Protinolem 50 ml, stříbrnou slupovací pleťovou masku 75 ml

Hodnota sady: 1250,00 Kč

Vánoční sada Frozen II

Ježíšek nosí radost hlavně těm nejmenším. Pokud byla i vaše princezna letos opravdu moc hodná, potěšte ji dárkovou sadou s motivy oblíbené pohádky Frozen II.

Sada obsahuje: Frozen II EDC minibalení 15 ml, krém na ruce Frozen II 50 ml, gel na vlasy Frozen II 50 ml, lesk na rty Frozen II 7ml

Hodnota sady: 499,00 Kč