"Nejradši bych se na všechno vykašlala a utekla pryč." Kde se bere touha zmizet

Čím dál tím více lidí má podle psychologů chuť vykašlat se na stres v práci, hodit všechno za hlavu a jednoduše zmizet - na víkend do lesa, na týden na trek do hor nebo na měsíc k moři. Co taková touha ve skutečnosti znamená a jak ji můžeme naplnit?