"Topili mě v potoce," vzpomíná herec Štěpán Kozub na šikanu v dětství

"Tím, jak jsem byl specifický, nadměrně obézní, nesportoval jsem, nehrál jsem fotbal s klukama, tak to bylo předmětem docela drsné šikany," zavzpomínal na svoje dětství herec a komik Štěpán Kozub v novém díle pořadu 13. komnata.

Na takové chování ze strany okolí nebyl připravený a odrazilo se to na jeho psychice. "Spíš jsem tu chybu viděl v sobě, to mě stahovalo do zvláštní deprese, nechtěl jsem mezi ty děti chodit, vytvářel jsem si svůj svět, vymýšlel jsem si příběhy a vyprávěl je spolužákům a oni jim věřili. To jsem si už tehdy říkal, že mě baví mít posluchače," řekl k tomu, jak se postupem času nasměroval na dnešní úspěšnou profesní dráhu.

"Ať vypadáš jakkoli, tak je to, co lidi spojuje, smích. A já jsem zjistil, že ho umím i v těch, kteří mě nemají rádi, vyvolávat. Tím, že jsem se pitvořil a předstíral komické situace," dodal Kozub.

