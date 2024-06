Nastává čas ukázat nohy. Dokonalou péči o ně zvládnete i doma

Starost o nehty a chodidla a péče o ně by měla být samozřejmostí po celý rok, ale přiznejme si to: mnohé z nás ji přes zimu tak často neřeší. V létě ale sandálky prozradí stav vašich chodidel a je nejvyšší čas na dokonalou pedikúru.

A i když třeba nemáte čas nebo finance na ošetření v salonu, to není žádná tragédie. V duchu celosvětového kosmetického trendu DIY (Do It Yourself) se postarejte o své nohy sama. Vzhledem ke každodenní zátěži, které jsou vystaveny, si to zaslouží.

Jde také o zdraví

Správná pedikúra obnáší mnohem víc než jen občasné ostříhání a nalakování nehtů. Vzhled vašich chodidel je sice vaší vizitkou, ale pokud pravidelnou péči o nohy zanedbáváte, může to vést i k nepříjemným zdravotním problémům, jako jsou například bolestivé praskliny, záděry, zarůstající nehty, kuří oka, nebo dokonce plísně.

Do slané vody

Udělejte si na sebe čas, ideálně večer, kdy už se pak nebudete muset obouvat. Nejprve nohám dopřejte lázeň s teplou až horkou vodou, která připraví kůži na další ošetření. Koupel by měla trvat ideálně 10-15 minut. Důležité je do vody nasypat koupelovou sůl, která kůži krásně zvláční. Velmi dobře funguje na ztvrdlou kůži i koupel v heřmánku. Změkčující účinky pak můžete podpořit i pár kapkami citronové šťávy. Máte-li rádi aromaterapii, přidejte i trochu vonného esenciálního oleje. Tuhle proceduru můžete brát jako příležitost k příjemné relaxaci. Nohy pak dobře osušte, hlavně mezi prsty.

Odborník radí... Co když objevíte na nohou místa, kde je kůže bílá, vlhká a olupuje se? Odpovídá dermatoložka MUDr. Lucie Jarešová z pražské ordinace L Dermamedest. Pravděpodobně jde o mykózu. Obvykle začíná mezi prsty na nohou a může se šířit i na plosky a nehty. Onemocnění provází svědění, pálení či bolest. V takových případech na nic nečekejte a vydejte se do lékárny pro některý přípravek s obsahem antimykotik. Na akutní projevy jsou vhodné tinktury, na chronické projevy jsou lepší masti nebo krémy. Bude-li vás mykóza trápit dál, vydejte se k lékaři. Počítejte s tím, že bude nutné vydezinfikovat obuv a oblečení, jež bylo v kontaktu s postiženou kůží.

Obruste tvrdou kůži

Dalším krokem je odstranění vrstvy odumřelých buněk. Nejvíce pozornosti věnujte patám, které jsou při chůzi nejvíc namáhány, proto je na nich kůže ztvrdlá a zrohovatělá. Profesionální pedikérky berou v tuhle chvíli do rukou nástroje k seřezávání kůže, jako jsou žiletky nebo břitvy, ale to raději nedělejte, abyste si neublížili. Pro domácí účely je dobré použít pemzu, špachtli nebo pilník. Pořídit si můžete i elektrický, který vám zjednoduší a urychlí práci. Určitě ho užijete často, pokud vás trápí opravdu hodně tvrdá kůže na patách. Pro finální vyhlazení kůže pak použijte ještě peeling. Měl by to být přípravek určený pro péči o tělo, případně jsou k dostání i produkty přímo na nohy.

Oblékněte zázračné ponožky

Skvělým vynálezem jsou exfoliační ponožky. Jde o speciální návleky, které jsou napuštěny aktivními látkami, jako jsou urea, kyseliny AHA a BHA nebo například výtažky z ovoce. Postup s nimi je jednoduchý: navléknete si je na umyté a osušené nohy a necháte zhruba hodinu působit. Účinné látky, které se za tu dobu vstřebají, způsobí, že se vám začne zhruba do týdne olupovat odumřelá vrstva kůže. Proces exfoliace sice nevypadá esteticky, ale nebolí. Během dvou dnů se nohy sloupnou a budou krásně jemné a hladké. Ponožky koupíte běžně v lékárnách i drogeriích.

Nehty zastřihněte správně

Dále se věnujte nehtům. Zastřihávejte je vždy do rovna, aby nezarůstaly, a dbejte na to, aby nebyly delší než bříška prstů. Po stříhání je ještě pečlivě zapilujte, aby se netřepily. Kůžičku kolem nehtů pak opatrně zatlačte dřívkem směrem do nehtového lůžka. Nehty pak můžete ještě nalakovat, ať dotáhnete svoje dílo k dokonalosti. Tady se vyplatí použít speciální rozdělovače, aby se lak nedostal na kůži ostatních prstů. A aby vám barva na nehtech dlouho vydržela, vyplatí se použít podkladovou vyhlazující bázi, pak nanést postupně dvě vrstvy barevného laku a na závěr pak ještě vrchní lak.

Masáž na závěr

Posledním krokem vaší pedikúry by měla být dostatečná hydratace, kterou můžete spojit s masáží. Vezměte si k ruce výživný hydratační krém nebo olejíček. Jednou za čas nohám můžete dopřát i regenerační masku, kterou necháte chvíli po nanesení působit. Pokud fandíte čistě přírodním věcem, není nic lepšího než nohy po ošetření namazat vepřovým sádlem. Pro zvýšení účinku si můžete po jejich aplikaci obléknout bavlněné ponožky a nechat působit přes noc. Ráno, až se vzbudíte, bude vaše kůže krásně hladká a jemná.