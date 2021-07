Do ulic i jen ve spodním prádle. Newyorský deník upozorňuje na změnu v oblékání lidí

Ještě před deseti lety bylo vzácností zahlédnout někoho na Páté avenue, ve washingtonském Square Parku, v podzemce nebo třeba na letišti v pokročilém stadiu odstrojení. Ale kdo se v poslední době vydal na procházku New Yorkem, může potvrdit, že už to dávno neplatí. Jinými slovy řečeno, lidé pobíhají kolem napůl nazí, upozorňuje zpravodajský server The New York Times.

Americký deník si toho všímá s ohledem na šestnáctiměsíční hibernaci, která ve světě panovala. Mnozí lidé tak v poslední době vycházejí na ulici s ohromujícím stupněm volnosti ve vnímání toho, co všechno ještě projde jako oblečení vhodné k nošení na veřejnosti.

Spisovatelka Claudia Summersová si před nedávnem vyřizovala nějaké náležitosti ve čtvrti Midtown Manhattan, když ji nedaleko hlavní meziměstské železniční stanice Moynihan Train Hall minula mladá žena oblečená do bokových džínsů a podprsenky.

"Byla to sportovní podprsenka?" zeptal se jí jeden z příznivců, když se s tímto zážitkem svěřila na Instagramu. "Rozhodně ne!" rozhořčeně reagovala Summersová.

Ovšemže to nebyl podprsenkový top. Braletky, titěrné podprsenky bez ramínek a háčkované bikinky jsou všude. Stejně jako kraťasy ve stylu Daisy Dukeové proslavené seriálem a filmem Mistři hazardu, které jsou vykrojené tak vysoko, že odhalují půlky. A tyto módní kousky se ani zdaleka neomezují na osoby, které se identifikují zájmenem "ona".

"Jsem exhibicionista a těší mě ukazovat svoje tělo," komentoval svou volbu oblečení 32letý poslíček Kae Cook, když se jednoho nedávného večera procházel v East Village.

Aby se ve spalujícím denním horku ochladil, vyšel na ulici v cyklistických šortkách do poloviny stehen a sportovní podprsence s úzkými ramínky a šňůrkovým zavazováním. "Zvlášť po pandemii lidi těší ukazovat svá těla bez ohledu na to, jaká jsou - a já jsem s tím svým navýsost spokojený," dodal.

Že ne všichni sdílejí jeho názor, to dokazuje případ Deniz Saypinarové, turecké kulturistky a influencerky, která nebyla vpuštěna na palubu letadla společnosti American Airlines na trase z Texasu do Miami. Důvod? Její vypasovaný hnědý top a superkrátké kraťasy by mohly "vadit rodinám" na palubě.

Šestadvacetiletá Saypinarová se okamžitě šla vyplakat na sociální sítě, kde ji sleduje milion příznivců. Vylíčila jim, jak ji zaměstnanci letiště urazili, když tvrdili, že je "skoro nahá" - což, abychom byli poctiví, opravdu byla, napsal The New York Times.

Společnost American Airlines ve vlastním prohlášení potvrdila, že Deniz Saypinarová nebyla vpuštěna na palubu. Rezervace její letenky byla změněna na pozdější let, k němuž nastoupila už ve střízlivějším oblečení. "Jak je uvedeno v přepravních podmínkách, všichni cestující musí být vhodně oblečeni a osoby v pohoršujícím oděvu nebudou na paluby našich letadel vpuštěny," uvedly aerolinky.