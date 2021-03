Švýcarská armáda vychází vstříc ženám, konečně má dámské spodky

S testováním nových kousků uniformy se začne už příští měsíc, pro teplé období mají mít příslušnice švýcarských ozbrojených sil k dispozici spodní prádlo s krátkými nohavičkami, na zimu pak dlouhé spodky.

Ve švýcarské armádě tvoří ženy jedno procento, do roku 2030 by jich ale měla být desetina. "Vybavení je koncipováno pro muže, ale pokud má být v armádě více žen, je pro to potřeba podniknout odpovídající opatření," řekla poslankyně švýcarského parlamentu Marianne Binderová. Ženy doposud "fasovaly" volné pánské spodky, které pro ně mohou být nepohodlné.

Uniformy, které v současnosti oblékají švýcarští vojáci a vojačky, pocházejí z 80. let a mají univerzální střih. Testují se proto nové typy stejnokroje, které mají i dámskou řadu. "Jde hlavně o to, aby dobře padly a byly funkční," řekl Kaj-Gunnar Sieverert, mluvčí agentury, jež má starost nákupy pro armádu.