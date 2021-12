Svatba ve středu a bez házení kyticí. Známe trendy na příští rok, překvapí vás

Házení kyticí nebo rozdávání malých upomínkových předmětů svatebčanům jsou podle serveru Business Insider jedněmi ze zvyků, jejichž popularita by měla v příštím roce dál klesat. Naopak elektronická svatební oznámení by mohla vydržet.

O praktické dary do domácnosti klesá zájem

Hmotných darů do domácnosti, jako jsou například sady talířů a další vybavení kuchyně, by mělo na svatbách dál postupně ubývat. Podle Rachel Jo Silverové, která se zabývá plánováním svateb, to není jen tím, že spolu páry před svatbou už většinou žijí. "Páry investovaly do svých domovů během pandemie. Nemají proto zájem o vybavení kuchyně, ložnice nebo zahrady," říká.

Konec házení kyticí?

Na ústupu je podle svatebního fotografa Thomase Beamana také házení nevěstinou kyticí, kterou mají chytat neprovdané svatebčanky. "V uplynulém roce jsem plánoval a fotografoval 47 svateb, a pouze čtyři páry si přály hod kyticí," řekl pro Business Insider. Snoubenci si podle něj raději vymýšlejí své vlastní originální aktivity.

Bez zbytečných drobností

Podle Lindsey Nickelové ze svatební agentury Lovely Day Events začali snoubenci v uplynulém roce přehodnocovat, co je během dne obřadu skutečně důležité. Pomalu prý upouštějí od zvyku věnovat svatebčanům na památku drobnost, například mýdla se jménem novomanželů. Nickelová se domnívá, že k tomu přispěla pandemie a také to, že jsou lidé čím dál méně ochotní utrácet za suvenýry, které si někteří hosté ani neodnesou.

Mini obřady budou spíše výjimkou

Kvůli protiepidemickým omezením některé páry zvolily místo neustálého přesouvání data sňatku velmi malé až miniaturní svatební obřady. Kim Forrestová ze svatební agentury Wedding Wire se však nedomnívá, že by se tento trend do budoucna udržel. "V příštím roce tento fenomén asi nezmizí, ale řekla bych, že bude spíše výjimkou než pravidlem," myslí si.

Svatby klidně i v týdnu

Některé páry termín své svatby kvůli stále trvající pandemii přesouvaly do příštího roku, a oblíbené páteční a sobotní termíny tak mohou být již obsazené. V roce 2022 by proto mohlo být o něco obvyklejší, že se obřad bude konat v pracovní den.

Elektronická oznámení na vzestupu

Zásadní vzestup zaznamenala elektronická oznámení, a podle svatebních agentur budou stále oblíbenější. "V roce 2022 budou nadále populární, páry chtějí poslední dobou soustředit svůj rozpočet zejména na den svatby a jsou si čím dál víc vědomy také odpadu, který z papírových oznámení vznikne," říká Nickelová.

Netradiční prstýnky místo klasiky

Čím dál oblíbenější jsou místo tradičních snubních prstenů nejrůznější alternativy, zejména ručně vyráběné prsteny uměleckých šperkařů jsou stále populárnější.

Udržitelnější svatby

Podle Esther Lee ze svatební agentury The Knot se především mladší páry zajímají o možnosti, jak uspořádat co nejvíce udržitelnou svatbu a například redukovat množství vzniklého odpadu. "Udržitelnost bude v roce 2022 ještě častějším tématem snoubenců a jejich plánovacích týmů," je přesvědčená.

