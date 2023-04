Studujte MBA. Jak vám pomůže?

Jak vám může pomoci studium MBA?

Studium MBA je model zahraniční, tudíž nepředstavuje leckdy zkostnatělý systém české výuky. Ne, že by to špatné, co se týká nabytí znalostí, ovšem v dnešní progresivní době je zapotřebí studovat i dynamickou formou, což nabízí spíš MBA. Nejen, že se absolvent moderní školy se lépe uplatní na tuzemském trhu. Protože dnes máme možnost vycestovat ven a vydělávat v zahraničí velké peníze, studium založené na zahraničním modelu nám pomůže. Otevírají se nám dveře k novým pracovním příležitostem, studenti se učí snadněji se adaptovat na změny, což jim i pomáhá zvládat stres a čelit výzvám, které dnešní nekompromisní svět přináší. Studium MBA vám tak přináší možnost získat vyšší platové ohodnocení, osvojit si nové znalosti, budete mít možnost uplatnit se v lepších pracovních příležitostech, snadněji budete čelit konkurenci na trhu práce. Tento model výuky ocení i podnikatelé a OSVČ, kteří se musí spoléhat sami na sebe.

Výhodné studium MBA online

Co je skvělé na této formě vzdělávání? Můžete studovat i online MBA. Nabízí jej Obei.cz, společnost, která poskytuje individuální vzdělávací programy v češtině, a zahájení studia je možné okamžitě, protože jde o zcela individuální formu. OBEI s.r.o., jež funguje na našem trhu od roku 2015, vlastní soukromé akreditace IACBS a ACBSS, disponuje více jak 20 garanty. Studium lze zvládnout už za 4 měsíce, průměrně jej studenti absolvují 10 měsíců. Školné si můžete rozdělit na 12 splátek bez úroků a poplatků. A jaká je výše? MBA stojí 60 000 Kč (či 12 × 5 000 Kč), BBA 36 000 Kč (nebo 12 × 3 000 Kč). Zajímají vás moduly? Budete studovat organizaci a management, projektové řízení, finanční management, marketing, strategické řízení, controlling, řízení lidských zdrojů, informační systémy či komunikační trénink. Buďte o krok napřed před ostatními, abyste měli lepší práci než oni.