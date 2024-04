Feministky mají lepší sex a více masturbují, zjistila studie

Jsou ošklivé, nenávidí muže a jsou frigidní. To jsou jedny z častých nenávistných komentářů o ženách, které se hlásí k feminismu. Ty však vyvrací kanadská studie uveřejněná v odborném žurnále Archives of Sexual Behavior. Podle ní je sexuální život feministicky smýšlejících žen dokonce lepší než milostný život žen, které nejsou feministkami.

Ze studie plyne, že mezi ženami-feministkami je dokonce ještě více těch, které si při svém zatím posledním milostném zážitku užily něžnosti jako líbání a mazlení. Konkrténě jde o 68 procent feministek versus 57 procent "nefeministek". Častěji než nefeministky si pak ženy s feministickým cítěním během nejčerstvějšího milostného aktu užily rovněž orální stimulaci klitorisu.

Vědí, co chtějí, a nebojí se říct si o to

Feminismus má za to, že by ženy měly mít stejné sexuální potěšení jako muži, a jejich sexuální chování tento ideál odráží. "Pojítkem mezi lepším sexem a feministickým cítěním může být jednoduše fakt, že ženy-feministky vědí, co je jim v posteli příjemné a co od sexu chtějí, a že často mají dostatek sebevědomí, aby si o to přímo řekly," vysvětluje autorka studie Tina Fetnerová.

Podle sexuálních expertů i studií se však při sexu - zejména v případě heterosexuálních párů - často věnuje větší pozornost mužskému potěšení a samotný akt se zaměřuje především na stimulaci penisu vaginální penetrací. "Stimulaci klitorisu, například ústy, rukama nebo sexuálními hračkami, se věnuje méně pozornosti. Někdy stimulaci klitorisu odsouváme do předehry nebo prostě mimo to, co se považuje za 'běžný sex'," upřesňuje Veronika Kubíčková, sexpertka e-shopu Ruzovyslon.cz.

Feministky si užívají více autoerotiky i pozornější milence

Výsledky průzkumu také ukázaly, že se feministky častěji oddávají masturbaci, což je pro ženy nevyhnutelná aktivita v poznávání vlastní sexuality. "Autoerotika je nejpřirozenější způsob, jak poznávat vlastní tělo a jak si dopřávat orgasmus. Je prokázáno, že většina žen dosáhne masturbací vyvrcholení daleko snáze a častěji než při partnerském sexu," dodává ke zjištěním studie Veronika Kubíčková.

K sexuálnímu potěšení žen-feministek může dle autorky studie přispívat i fakt, že je u nich větší pravděpodobnost, že je feministickému smýšlení nakloněn i jejich partner. Muži s feministickým cítěním jsou přitom více schopni dopřávat svým partnerkám klitorální stimulaci a celkově se projevují jako milenci, kteří se nestarají jen o vlastní rozkoš.

Video: Nvotová: Všichni máme názor a neposloucháme se. Hony na čarodějnice jsou dodnes živé (9. 10. 2022)

Světlonoc má moc dát hlas lidem, kteří ho jinak nemají a schopnost hovořit k těm, kteří by jinak neposlouchali. To je myslím to, co nám dnes chybí. | Video: Daniela Drtinová