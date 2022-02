Stala se královnou, ale ztratila rodinnou pohodu. Co všechno musela Alžběta změnit

Výročí dne, který Alžbětě II. změnil život, si panovnice připomíná v ústraní - 6. únor obvykle tráví na svém soukromém panství Sandringham v hrabství Norfolk rozjímáním a vzpomínkami.

Nástup na trůn zastihl tehdy pětadvacetiletou princeznu nepřipravenou. Se svým manželem Philipem, vévodou z Edinburghu, podnikala jménem krále Jiřího VI. cestu po vybraných zemích Commonwealthu a jednou ze zastávek byla i Keňa, kde strávila Alžběta noc, kdy se stala královnou, sledováním divokých zvířat z pozorovatelny Treetops v korunách stromů. Proto se dodnes říká, že na strom vylezla jako princezna a slezla z něj již jako královna.

Letošní připomenutí 70 let od osudného dne britská královna prožije v soukromí. I přesto, že celosvětová pandemie v posledních dvou letech mění zvyky stárnoucí královny, odletěla Alžběta II. helikoptérou z Windsorského hradu na Sandringham, kde by měla pobývat několik následujících týdnů. Co ale pro Alžbětu osudný 6. únor znamenal?

Není žádným tajemstvím, že v tradičních monarchiích je s nástupem nového panovníka pevně a nevyhnutelně spojená smrt toho předchozího. A obvykle, ovšem ne vždy, dědí korunu syn nebo dcera od jednoho z rodičů. V královských rodinách, které žijí harmonickým životem, je tak nejvýznamnější den v životě panovníka poznamenán smutnou událostí. Právě tak tomu bylo i v případě Alžběty II., která v den nástupu na trůn ztratila svého milovaného otce Jiřího VI. Ale přišla také o mnoho dalšího.