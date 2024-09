Seznamte se: Goji

Nabídneme-li vám slovo superpotravina, jistě vás goji neboli kustovnice čínská napadne jako první. Má totiž skvělou pověst. Je ale opravdu takovým hrdinou, jak tvrdí reklamy, léčitelé i vaše kamarádky?

Je. Traduje se, že se jedná o plod dlouhověkosti, který dokáže pomoci s navrácením ztracené vitality. Vyznačuje se totiž vysokým obsahem vitaminu C, jehož množství dosahuje až pětisetnásobku množství obsaženém v pomerančích. Kromě své antioxidační funkce v sobě skrývá široké spektrum minerálních látek a stopových prvků. Doporučuje se také při stresové nebo nadměrné fyzické zátěži, protože údajně mimo jiné zlepšuje paměť a pomáhá se spánkovými problémy.

Efekty plodů kustovnice čínské zní skvěle

Tak skvěle, že bychom je všechny pravděpodobně stejně jako všechny ostatní superpotraviny měy jíst po kilech. Jenže je tu jeden veliký háček - aby se jejich efekt projevil tak, jak slibují, by znamenalo, že bychom je skutečně musely jíst v obrovském množství a v té nejlepší možné kvalitě. Tak to ale většinou v realitě nevypadá.

Většina z nás tak skončí tím, že je občas v rozumném množství zařadí do sladkých i slaných dobrot, uzobne sem tam pár kousků nebo je rozmixuje do smoothie. Na tom není nic špatného, naopak. Mohou opravdu pomoci, obzvláště pokud jejich účinku věříme. Na druhou stranu je potřeba vnímat je jejich tradované účinky s racionálním odstupem a vědět, že nás nespasí, dokud nedáme do pořádku důležitější faktory své životosprávy.