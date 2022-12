Sadomaso plyšáci i dokumenty o zneužívání dětí. Reklamy Balenciagy vzbudily pohoršení

První ze dvou kontroverzních kampaní zachycuje herečky Nicole Kidmanovou a Isabellu Huppertovou v kancelářích newyorského Manhattanu. Zdánlivě nevinné fotky s novou kolekcí Balenciaga ovšem dostávají jiný rozměr, když si člověk všimne dokumentů schovaných pod kabelkou na stole. Jde totiž o verdikty amerického nejvyššího soudu v případech sexuálního zneužívání dětí.

Na dalším snímku ze série je zase vidět kniha s díly malíře Michaëla Borremanse, která je patrně záměrně otevřená na stránce s obrazem Fire from the Sun. Umělec na něm znázornil nahá batolata při záhadné hře, která má podle galeristů poněkud zlověstný nádech. Píše o tom deník The Guardian.

Poté, co Balenciaga na internetu sklidila pohoršené reakce, podala žalobu na designéra Nicholase Des Jardinse a kreativní skupinu North Six, která podobu kampaně navrhla. Soudí se s nimi o 25 milionů dolarů (více než půl miliardy korun). Vedení značky zároveň prohlásilo, že za pochybení tvůrců přijímá plnou odpovědnost a vyvodí z něj důsledky v podobě firemní reorganizace.

Stejné pobouření přitom vyvolala také další nová kampaň, kterou dostal na starost italský fotograf Gabriele Galimberti. Na jeho snímcích zase malé dívky pózují s kabelkami v podobě plyšových medvídků se síťovanými vestami a otrockými postroji. I v tomto případě Balenciaga zpětně uznala, že spojení dětí a prvků sadomasochistických sexuálních praktik bylo nešťastnou volbou.

Galimberti však do výběru výrobků na fotkách podle svých slov nezasahoval, a odpovědnost tak nese jen samotná Balenciaga. Ta kvůli kontroverzi může přijít i o svou hlavní tvář. Modelka Kim Kardashianová se totiž nechala slyšet, že svou spolupráci se značkou plánuje přehodnotit. "Jako matku čtyř dětí mě snímky hluboce znepokojily," napsala na svém twitterovém účtu.