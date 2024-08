Tchyně nemusí být zavilý soupeř, těmito triky tomu předejdete

Tchyně je ženou, která vychovávala, nebo se o to alespoň snažila, vašeho partnera. Nemá cenu před ní jakkoliv komentovat, do jaké míry se jí to povedlo, či nikoliv, protože minulost stejně nezměníte a ženu v jejím věku už vůbec ne. V každém případě je ale dobré zamyslet se, třeba při pohledu na ni, co provést se sebou, aby jednou stejné výhrady neměl partner vašeho dítěte vůči vám.

Ideální tchyně by měla sdělovat své připomínky pouze v případě, je-li tázána snachou, respektovat pravidla nově vzniklé rodiny, pochopit, že dítě, které roky vychovávala, žije už jinde a s někým jiným. Láska je proměnná, jasné je, že pro svého potomka chce každá matka to nejlepší. Ale i za cenu rozvratu v rodině?

Pokud jste vyhrála jackpot a s partnerem dostala také jako bonus tchyni, která se příliš nevměšuje, máte obrovské štěstí. Pokud jste na tom ale tak, že tchyni máte neustále za zády a rozhodla se, že vaše domácnost bude vypadat i fungovat přesně, jako ta její, máte problém. Buď se za vás váš partner postaví a vysvětlí jí, že tak by to nešlo, nebo vám poradí, že máte celou situaci nechat vyhnít a dělat si věci po svém - což je typický přístup muže. A vy se začnete trápit, protože najednou zjistíte, že bojovat s ženou, která vašeho partnera vychovala, se vám nechce, navíc je to zbytečné.

A co dál?

Můžete se kvůli vměšující se tchyni rozvést (i takové případy jsou známy) nebo můžete nad jejími radami pokyvovat hlavou a dělat si věci po svém. Jakmile ale začne vychovávat vaše dítě, její vnouče, tohle přikyvování se vám šeredně vymstí.

Diskuse má smysl, pokud ani jedna z vás nejste pod tlakem. Rozhodně to ale není návod, že byste si ze své tchyně měla udělat kamarádku. Pokud chce řídit vaši rodinu, byla by to marná snaha, takže ji ani nepodnikejte. I tento krok by se vám totiž mohl vymstít, protože i kamarádky si umí posouvat hranice, což by se vám ve finále mohlo opět velmi nevyplatit.

V zásadě platí, že s tchyní se nevyplatí soupeřit. Není důvod. Ona umí bezvadnou svíčkovou, vy zase rychlou čínu nebo objednat pizzu. Hlavně že nebude hlad. Navíc: Veškeré nepříjemné chování směrem k vám totiž vyplývá z toho, že má jako matka strach, že o jejího potomka nebude dostatečně postaráno.

Jakmile pochopí, že tomu tak není, nebude tak nepříjemná, jak to momentálně vypadá. Kromě toho přestaňte pitvat křivdy, které vám tchyně domněle způsobila. K ničemu to nevede a ona nad vámi bude mít převahu už jen proto, že ví, že vás trápí. Smějte se, bavte se, nedejte jí příležitost, aby měla pocit, že nad vámi jakoukoliv moc má.

Obecně platí, že byste ji neměla kritizovat. Protože když to nebudete dělat vy, nebude tak konat ani ona. Naučte ji svému chování a uleví se vám. Dále se vyplatí dávat jí drobné dárečky, zvát na kafíčko, povídat si s ní. Uvědomte si, že aktivita tchyní postupně klesá a ve finále se právě dozor nad vaší rodinou může stát smyslem jejího života. Pokud tedy nechcete, aby rýpala a komentovala, otevřete jí dveře dokořán, ona pochopí, že před ní nic neskrýváte, syna milujete, děti vychováváte relativně slušně. A to je velký úspěch.

Navíc vědci dokázali, že člověk, se kterým denně mluvíte hodinu, případně jen v jeho společnosti trávíte pravidelně čas, vám až na výjimky začne být sympatický, protože nabydete společně dojmu, že vás právě čas konzumovaný dohromady sbližuje.

S každou tchyní se dá vyjít, jen je třeba vědět, jak na ni. A jak tvrdí klasik: S upřímností nejdál dojdeš. Nepleťte si ale upřímnost se zlobou. Vždy mluvte až tehdy, až si zvážíte, zda je vhodné, co chcete říci, a umožněte vaší tchyni, aby měla pocit, že sice v jiné podobě, ale stále zůstává součástí života vašeho dítěte. Pak vás bude milovat. A to je to, oč tu běží.