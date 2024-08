Eva a Vašek jsou rozvedeni. "Dostala vše, co generuje majetek," říká opuštěný manžel

Krize v manželství zpěváků Evy a Vaška Ševčíkových začala před rokem, kdy se Eva rozhodla odletět do jejich domu na Floridě bez manžela. "V Americe dospěla, zřejmě i pod vlivem různých rádců, k názoru, že už mě vůbec nepotřebuje. Že je sólová zpěvačka a měla by se ode mě úplně odstřihnout. Dala mi vědět, že jí čas napoví, jak se rozmyslet. Kolem Vánoc už mi bylo jasné, že rozvod bude," prozradil Vašek Ševčík Blesku.

Nakonec Eva podala žádost o rozvod a soud jejich manželství oficiálně ukončil letos 30. července. Žádné tahanice o mnohamilionový majetek se ale nekonaly. "Nabídl jsem jí pak, ať si napíše, co chce, aby bylo její. A tak jsme se také rozdělili. Dostala vše, co generuje majetek, včetně domu na Floridě a aparatury," postěžoval si opuštěný zpěvák, který se chtěl vyhnout tahanicím u soudu. "Věděl jsem, že nás jinak budou stát právníci zbytečné a nemalé peníze navíc. Takže na našem rozvodu byla vlastně hlavní otázka, kdo z nás si podá žádost. A to byla Eva, která chtěla svobodu. Já bych od rodiny nikdy neodešel," dodal smutně.

Trápí ho také fakt, že kvůli rozvodu ochladl jeho vztah s dospělou dcerou, která žije právě ve Spojených státech. "Jsme stále v kontaktu, ale cítím jisté odcizení. A dobře vím, že do Ameriky se už nikdy nepodívám. Ani nechci. Tam vlastně skončilo mé manželství."

Přesto se nevzdává myšlenek na pokračování v hudební kariéře. A možná zamíří i do politiky. "Také jsem dostal nabídku, o které uvažuji. Pomoci svými mnohaletými zkušenostmi ze světa v naší politice," řekl Ševčík, který v minulosti otevřeně podpořil SPD.

