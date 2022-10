Předporodní kurzy řeší jen nástřih hráze a hlenovou zátku. Na táty se pořád zapomíná

"S prvním těhotenstvím jsme si nevěděli rady, podobně jako mnoho jiných párů. I my jsme si třeba mysleli, že porodem už celé tápání skončí a ze života nám zmizí lékaři a tisíce protichůdných názorů. A ono je to přesně naopak. Porodem to celé začalo," vysvětluje 38letý bývalý taneční mistr Jan Hájek důvod, proč s manželkou, herečkou Terezou Šefrnovou, sepsali knihu Kurz otcovství s podtitulem Manuál od muže pro chlapy.

Manželům se před čtyřmi roky narodila za dramatických událostí dcera. Tereza o porodu v pražském Podolí napsala blogový příspěvek, ve kterém popsala negativní zkušenosti s pražskou porodnicí. "Stav poporodní péče je u nás místy katastrofální. Člověk, který jí osobně neprošel, nemá šanci pochopit, co se za zdmi odehrává. Zvláště, když jsou noviny plné jen děkovných postů celebrit," napsala v článku Jak se rodí bez nadstandardu.

Jan tehdy pochopil, že nedostatek informací způsobuje zbytečnou bezmoc rodičů. V krizové situaci se málokdo baví s ženou, natož s mužem, odborníkům někdy chybí vůle a často i schopnost otcům vysvětlit, co se s jejich partnerkou děje a co mají dělat nejen při narození miminka, ale i předtím a potom. Ve volném čase proto sepsal Kurz otcovství, ve kterém se rozhodl pomoct tatínkům.

Knihu dával dohromady dva roky a přiznává, že to byla dřina. S manželkou prošli řadu nesmyslů i protichůdných informací. "Na českém internetu například převládá názor, že pokud si žena nechá dát jakoukoliv medikaci při porodu, je považována za slabou a porod za nezasloužený. Oproti tomu si například americké rodičky už při příjezdu do porodnice diktují seznam léků, které by rády dostaly," popisuje některý z mýtů.

Od muže pro muže

Kurz otcovství už podle názvu naznačuje, že je zaměřený primárně na nastávající tatínky. "Kniha je psaná z pohledu muže a je mužům určená," říká Jan, který je přesvědčený, že po jejím přečtení získají otcové nálož informací, díky kterým budou vědět, jak se v určitých situacích zachovat. Knihu rozdělil do tří tematických částí - těhotenství, porodu a šestinedělí. V jednotlivých kapitolách pak vysvětluje, jak může partner své ženě pomoct a být jí v náročném období empatickým parťákem. Řeší i otázky sexu v těhotenství, jak fungovat v porodnici a jak dlouho zůstat po narození miminka doma.

"Předporodní kurzy se věnují ženám a jsou často nasměrované dosti esoterickým, či naopak striktně medicínským směrem. Pokud jsou kurzy pro páry, probírají se tam stejně věci důležité převážně pro ženu a muž je u toho jen přítomen. Jsou plné výrazů jako odchod hlenové zátky, nástřih hráze a návodů typu jak si chránit vagínu nebo jak poznat, jaký typ kontrakcí mám. To je povídání důležité pro ženu," vysvětluje Tereza s tím, že nejdůležitější jsou informace a dobrá příprava, což potvrzuje vlastní zkušeností. Zatímco první porod byl jako "z hororu", ten druhý jako z pohádky. "Našli jsme ty správné pomocníky. Geniálního gynekologa Vicenu a porodníka Horáka z Motola. Na ně i na sestřičky a porodní asistentky vzpomínám s láskou."

Jan by nastávajícím tatínkům poradil hlavně tři věci - pochopení, podporu a empatii k partnerce. "Co vám říká vaše partnerka během těhotenství a porodu, by mělo být alespoň na těch devět měsíců tou nejdůležitější věcí na světě. Tím máte 70 procent hotovo. Je normální, že se jí ze vteřiny na vteřinu změní názor o 180 stupňů. Nezpochybňováním získáte dalších 20 procent. A také se ptejte, nebojte se jí přiznat, že něco nevíte nebo že z něčeho máte obavy. Sdílením získáte posledních 10 procent," radí.

Po narození miminka nabádá tatínky, aby zůstali s miminkem a partnerkou co nejvíce doma a zapojili se do každodenních aktivit. "A také nezapomínejte na sebe a na kvalitní spánek," dodává.

