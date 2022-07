"Jsem unavená z toho být unavená." Moderátorka CNN skončila v přímém přenosu

"Miluju tyhle lidi, miluju tohle místo, jsem tak vděčná, ale jsem tak unavená," řekla v nedělním vysílání stanice CNN hlasatelka Christi Paulová svému zpravodajskému kolegovi Borisi Sanchezovi. "Jsem vyčerpaná. Jednoduše tu nejsem pro svoji rodinu. Jsem tak unavená z toho, že jsem unavená," rozloučila se v živém vysílání matka tří dcer.

Třiapadesátiletá Paulová oznámila, že se bude stěhovat do svého rodného státu Ohio, kde získala novou pracovní pozici, a především chce trávit více času s rodinou. "Je to důležitá práce, ale když odejdu, pořad bude pokračovat tak, jak by měl, na mém místě bude sedět někdo jiný. Nikdo jiný ale nebude mámou mých dětí," uvedla.

Víkendový pořad New Day Weekend moderovala od roku 2014, se CNN bla pracovně spjatá téměř dvě dekády. Paulová prozradila, že rozhodnutí odstěhovat se a začít nový život přišlo v lednu tohoto roku. Poprvé si uvědomila, že chce být blízko své rodině v Ohiu, během koronavirové pandemie před dvěma lety, když se její manžel nakazil covidem-19.

