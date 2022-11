"Babička si myslela, že vnučka bude trpět." Příběhy Čechů, kteří omezují vánoční dary

Češi chtějí za dárky, jídlo a ozdoby letos v průměru utratit 13 635 korun, což je zhruba o 1000 korun více než loni. Na dárky si většinou půjčovat neplánují. Zatímco loni si na vánoční nákupy půjčil každý desátý Čech, letos půjčku zvažují tři procenta dotazovaných. Podle výzkumu OMG Research bude při vánočním nakupování šetřit taktéž 63 procent Čechů.

Omezit dávání vánočních dárků se od minulého roku rozhodl také devětatřicetiletý novinář Petr. S manželkou si dal limit tisíc korun na osobu. "Na dárek mi tisícovka přijde naprosto ideální. Vejde se do toho jak zážitek, tak nějaká věc," říká Petr, kterému přišlo zbytečné se každý rok ohromovat drahými dárky, zatěžovat tak rodinný rozpočet a pak třeba šetřit na dovolené. "Radši si dáme drobnost, která nám udělá radost, a nebudeme se omezovat při opravdu potřebných věcech jako nákupu kvalitních potravin, domácí elektroniky nebo dovolené," vysvětluje.

Byl to on, kdo přišel s nápadem redukovat vánoční nákupy. I když jeho motivaci manželka pochopila, radost neměla. "Pro ni jsou Vánoce velmi oblíbený svátek. Ráda ostatní obdarovává, včetně mě. Racionálně to ale přijala. Přes rok si vzájemně uděláme radost dalšími drobnostmi, které se k ničemu nevážou," říká Petr.

Jako pozitivum vidí to, že musí využít svou kreativitu, aby vybral zajímavou věc, která druhému udělá radost. "Dřív jsme klidně utratili pět tisíc korun za dva tři dárky. Hodně věcí znamenalo hodně lásky. Podle mě je to ale zbytečná kompenzace ve stylu 'nikde jsme moc nebyli, tak tě bohatě obdaruji'," říká Petr, který uvažuje o nastavení finančního stropu i pro narozeninové dary.

Největší dar je, že nemusím nic shánět

Už šest let si nedává se sourozenci a rodiči vánoční dárky propagátorka minimalismu v Česku Marcela Janská. "Vyplynulo to během let, nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Kromě toho, že inklinuji k minimalismu, o tom rozhodlo také to, že v rodině začaly přibývat děti a se sourozenci jsme se odstěhovali od sebe. Potřebovali jsme koordinovat, kdo co komu koupí," říká autorka projektu Žijeme minimalismem, v rámci kterého vede přednášky a kurzy. Osobně také pomáhá lidem s tříděním a vyklízením nepotřebných věcí.

Původně si Janská s rodinou vedla tabulku, do níž každý vepsal, co si přeje, a pak se škrtalo, kdo danou věc pořídil. Dnes mají pravidlo, že každý v rodině dá dítěti jeden dárek. Se sourozenci a rodiči se neobdarovávají, ona si "pro formu" s manželem dává jednu věc, aby pod stromečkem také něco našli.

S nápadem omezit vánoční konzum přišla její sestra. "Hodilo se mi to. Byla jsem v šestinedělí a ten největší dar pro mě bylo, že nemusím nic shánět," říká Janská. "Chtěli jsme si to ulehčit. Jak shánění, tak vymýšlení toho, co si vlastně přejeme," říká.

Je divné nedávat si dárky

I když jí přišlo nepřirozené neobdarovat bratra, sestru a rodiče, přijali to jako vzájemnou domluvu. "Každému se trochu ulevilo. Mně konkrétně v tom, že to jde a že to neznamená, že bychom měli mezi sebou kvůli tomu špatné vztahy," říká Janská, která nemá nic proti obdarovávání jako takovému. Upřednostňuje nicméně spontánní dárky bez povelu, že teď "musí".

Za hlavní výhodu považuje to, že neschraňuje zbytečné věci. "Po letech nemusíte zjišťovat, že máte doma plno "aby se neřeklo" dárků. Kosmetické sady, rádoby nutné pomocníky do kuchyně, ozdobičky na zeď a další desítky drobností, které překážejí," vyjmenovává. Spousta z nás je podle ní navíc naučená, že se dárky nedávají dál. "Máme výčitky, že je nepoužíváme, ale ani se jich nezbavujeme. To jsem musela u sebe přehodnotit. Dávám dál i věci, které jsem někdy dříve dostala," říká.

Děti trpí, když dostanou 'málo'

Obtížnější debatu měla se svou rodinu o omezení dárků Lucie Poubová, zakladatelka neziskové organizace SWAP Prague. "Ne všichni byli mému nápadu hned naklonění. Nejhůř to nesla babička. Připadalo jí, že bude vnučka trpět, když dostane tak 'málo'," říká Poubová, jejíž organizace pořádá výměny, tzv. swapy, a vzdělávací programy o udržitelnosti. "Snažila jsem se rodině vysvětlit, že méně je více a že radost může být o to větší. A také jak hezké je, když jsme spolu, a že množství věcí na to nemá vliv," říká Poubová, která redukovala počet vánočních darů před čtyřmi roky.

Nakonec jí to přineslo větší radost z konkrétních věcí, ušetřený čas i peníze, které se dají použít na cokoliv jiného. "Zkouším teď dávat místo věcí zážitky a ještě k tomu hromadně pro více členů. Například společné víkendy, workshopy či lístky do kina," vyjmenovává.

Pozitivum ušetřeného času vyzdvihuje ve sloupku pro britský deník The Guardian novinářka Nell Frizzellová. S rodinou si nedává dárky několik let. "Není většího dárku než už nikdy nemuset vejít do přetopeného nákupního centra. Chtěla bych každého povzbudit k tomu, aby si představil Vánoce bez dárků a měl možnost užít si první zimní měsíce po svém. Jít ven, vykládat si s dětmi, opravit věci, které doma nefungují, a plánovat si následující rok. S časem a penězi, které ušetříme, se dají dělat velké věci," glosuje.

