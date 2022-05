Reklama s osamělou běžkyní sklízí kritiku. Ulice pro nás nejsou bezpečné, říkají ženy

Reklama s názvem Noční sovy propaguje hodinky Galaxy Watch, sluchátka Galaxy Buds a chytrý telefon Galaxy S22. Zachycuje mladou ženu, která se ve dvě ráno vydá s technologiemi firmy Samsung běhat potemnělými uličkami a v jednu chvíli na opuštěném mostě míjí muže jedoucího na kole. Píše o tom deník The Guardian.

"V noci spi. Běhej rychleji. Pracuj na sobě usilovněji. Následuj stádo. Tohle není pro mě, já se řídím podle jiného plánu - svého vlastního," zaznívá v mluveném podkresu spotu, zatímco se jeho hlavní hrdinka pohybuje městem. Po jeho zveřejnění se ovšem našlo mnoho divaček, které si v kampani všimly i něčeho jiného než líbivého motivačního sdělení.

Podle kritických ohlasů je video se ženou, která se nad ránem sama neohroženě vydá ven, nerealistické a necitlivé. Výrobce totiž s reklamou přišel krátce poté, co třiadvacetiletou Ashling Murphyovou napadl útočník, když bez doprovodu běhala podél kanálu v irském městě Tullamore. Mladé dívky Sarah Everardová a Sabina Nessa se dokonce při svých osamělých nočních vycházkách staly oběťmi vražd.

Jamie Klienglerová z neziskové organizace Reclaim These Streets, která bojuje za to, aby se ulice měst staly pro ženy bezpečnějším místem, upozornila, že spot takové tragické případy zcela ignoruje. "Stále se nemůžeme cítit bezpečně, když v nočních hodinách po městě běháme samy, takže reklama působí skoro až směšně," zdůraznila aktivistka.

Podobné výhrady vyjádřila také Sahra-Isha Muhammad-Jonesová, zakladatelka sportovního klubu Asra, který sdružuje běžkyně muslimského vyznání. "Reklama ukazuje, jak by to vypadalo v ideálním světě. Pokud ji ale ženy budou brát jako obraz reality a chovat se podle toho, mohou se pak dostat do ohrožení. Pro mě jako muslimku černé pleti je třeba noční běh o samotě ještě nebezpečnější než pro jiné ženy," podotkla Muhammad-Jonesová.

Vedení Samsungu na kritické výtky reagovalo omluvou. "Naše kampaň měla oslavovat individualitu a svobodu cvičit v kterékoli denní době. Nechtěli jsme být necitliví vůči probíhající společenské debatě o bezpečí žen. Jako globální firma se zaměstnanci z různých sociálních skupin bychom se proto rádi omluvili všem, kterých se reklama dotkla," uvedla společnost.